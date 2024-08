Vụ tai nạn làm 3 người trong gia đình tử vong: Tài xế xe bán tải dương tính với ma túy

Cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra chất kích thích và phát hiện tài xế điều khiển xe bán tải gây ra vụ tai nạn dương tính với chất ma túy.

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, ngày 3-8, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với tài xế Trần Doãn Tùng (49 tuổi, trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Kết quả xét nghiệm xác định, tài xế Tùng dương tính với ma túy.

Chiếc ô tô bán tải do Tùng điều khiển bể nát phần đầu

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, xe bán tải do tài xế Tùng điều khiển vượt ô tô phía trước, lấn sang làn đường ngược chiều nên tông thẳng vào xe máy do chị Q.T.L. (36 tuổi, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tùng khai nhận, khoảng 6 giờ 15 ngày 2-8, từ huyện Krông Pắk lên TP Buôn Ma Thuột để nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Khi điều khiển xe tới địa phận xã Hòa Đông (huyện Krông Pắk), tài xế Tùng đã vượt nhiều xe ô tô phía trước và mất phương hướng nên tông vào xe máy trên.

Hiện trường vụ tai nạn

Cũng theo lời khai của tài xế Tùng, khi thấy 3 người đi xe máy đều đã chết, Tùng bỏ vào vườn cà phê cách hiện trường khoảng 100m, ngồi khoảng một giờ đồng hồ. Sau đó, Tùng gọi điện cho người thân lên đưa xuống trụ sở Công an xã Hòa Đông để trình báo và làm việc. Sau vụ tai nạn, tối 2-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Trần Doãn Tùng để điều tra về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Chiếc xe máy trong vụ tai nạn bị biến dạng

Như Báo SGGP đưa tin, khoảng 6 giờ 53 ngày 2-8, chị Quách Thị L. điều khiển xe máy chở chồng cùng con trai lưu thông trên Quốc lộ 26 hướng từ TP Buôn Ma Thuột đi huyện Krông Pắk. Khi di chuyển đến địa bàn thôn 12, xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột) bất ngờ bị xe bán tải đi hướng ngược lại tông trực diện. Vụ tai nạn khiến cả gia đình chị L. tử vong, xe máy bị biến dạng, ô tô hư hỏng phần đầu xe.

MAI CƯỜNG