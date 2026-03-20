Vụ Thủy điện chậm trễ làm đường tránh: Thi công trong tháng 4-2026

Sở Công thương Quảng Ngãi đã nhận được báo cáo của chủ đầu tư Thủy điện Đăk Đrinh về tiến độ khắc phục, sửa chữa và bàn giao tuyến đường tránh ngập nhánh 1, thuộc dự án Thủy điện Đăk Đrinh cho địa phương quản lý.

Tuyến đường tránh ngập lòng hồ nhánh 1 bị hư hỏng nghiêm trọng

Theo văn bản, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đrinh (chủ đầu tư) đang hoàn tất việc ký hợp đồng với nhà thầu, dự kiến triển khai thi công trong tháng 4-2026, hoàn thành và bàn giao tuyến đường trước ngày 31-8-2026.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi, trên cơ sở cam kết của chủ đầu tư, Sở sẽ phối hợp với địa phương tăng cường giám sát, hỗ trợ quá trình thi công, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của người dân. Khi tuyến đường hoàn thành, người dân sẽ có điều kiện đi lại thuận lợi, yên tâm phát triển kinh tế.

Như đã phản ánh, tuyến đường tránh ngập nhánh 1 nối trung tâm xã Măng Bút với các thôn Đăk Tiêu, Đăk Bút, Đăk Lâng, Kip La, Đăk Ang, phục vụ 225 hộ dân. Dù thủy điện đã vận hành hơn 10 năm, tuyến đường dài hơn 8,3 km vẫn chưa được hoàn thiện, bàn giao, nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm. Sở Công thương đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sửa chữa công trình để bảo đảm an toàn, thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

HỮU PHÚC

