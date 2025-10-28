Vụ trẻ mầm non nghi bị bạo hành ở Gia Lai: Nhà trường xin lỗi, giáo viên bị buộc thôi việc

Liên quan vụ việc cháu N.A.P. (6 tuổi), học sinh Trường Mầm non Hoa Sữa (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) bị giáo viên “tác động” dẫn đến bầm tím, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và xử phạt cô giáo liên quan 6,5 triệu đồng.

Phản ánh đến Báo SGGP, bà Thái Thị Thu Th. (sinh năm 1993, trú tại phường Quy Nhơn Nam) cho biết con trai bà là cháu N.A.P. (6 tuổi), học tại Trường Mầm non Hoa Sữa (phường Quy Nhơn Nam) có nhiều vết bầm tím, trầy xước trên cơ thể sau khi đi học về.

Theo bà Th., trong năm học 2022-2023, cháu P. học lớp chồi 2 do hai cô giáo phụ trách. Sau khi con nói bị cô nhéo, bà đã phản ánh đến nhà trường. Tuy nhiên, đến ngày 28-11-2024, cháu P. tiếp tục bị cô giáo tên Ly “tác động” dẫn đến bầm tím.

Gia đình chị Thái Thị Thu Th. cung cấp hình ảnh về sự việc con mình xuất hiện các vết xước, bầm

Sau sự việc, bà Th. cho biết đại diện nhà trường có đến xin lỗi, động viên, nhưng “cam kết chỉ dừng ở lời nói”. Gia đình đã cho cháu nghỉ học và đăng tải sự việc lên mạng xã hội. Đặc biệt, bà Th. phản ánh rằng trong buổi trao đổi ngày 3-10-2025, đại diện chủ trường có thái độ thách thức, lời lẽ đe dọa khiến gia đình bức xúc.

Trên người cháu N.A.P. xuất hiện các vết bầm tím

Sau đó, bà Th. đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ vụ việc và yêu cầu nhà trường xin lỗi công khai, hoàn trả học phí do “môi trường giáo dục không đảm bảo”.

Chị Thái Thị Thu Th. (giữa) phản ánh nội dung đến các cơ quan báo chí

Trao đổi với báo chí ngày 27-10-2025, bà Trần Thị Huỳnh Dân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sữa, xác nhận vụ việc xảy ra ngày 28-11-2024, khi phụ huynh phát hiện hai vết bầm trên người cháu P. Qua trích xuất camera, nhà trường xác định cô Lê Cẩm Ly có “tác động” vào cháu. Theo bà Dân, trong lúc dạy, cháu không hợp tác, cô Ly giả vờ dọa gọi công an khiến bé sợ và ôm chặt cô; trong phản xạ, cô đẩy bé ra hơi mạnh dẫn đến bầm tím.

Camera ghi lại cảnh cháu N.A.P. bị cô giáo "tác động" ngày 28-11-2024

Nhà trường đã thừa nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, tổ chức họp hội đồng sư phạm và thống nhất buộc thôi việc cô giáo Ly. Sau đó, gia đình vẫn tiếp tục cho cháu học đến ngày 31-3-2025 thì xin nghỉ hẳn.

Các thông tin, hình ảnh mà gia đình nạn nhân đã cung cấp cho báo chí

Bà Dân cho biết thêm, trường đã chủ động đến nhà phụ huynh để xin lỗi vào các ngày 22 và 25-4-2025 nhưng chưa đạt được sự đồng thuận. Hiện trường đã đăng tải thông tin xin lỗi công khai trên website và mong muốn hỗ trợ một tháng học phí cho phụ huynh.

“Sau vụ việc, chúng tôi đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường kỹ năng sư phạm, ứng xử và kiểm tra an toàn trẻ hằng ngày... Hiện, trường đã lập sổ theo dõi để đảm bảo tuyệt đối an toàn, tôn trọng và yêu thương trẻ”, bà Dân cho biết.

Liên quan vụ việc, bà Tạ Thị Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, thông tin: địa phương đã tiếp nhận phản ánh của bà Thái Thị Thu Th., chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội rà soát quy trình xử lý để tham mưu và phản hồi cho người dân.

Ngày 25-8-2025, Công an phường Quy Nhơn Nam đã có thông báo kết quả giải quyết vụ việc. Qua xác minh và căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định cô Lê Cẩm Ly có hành vi dùng tay bóp vào vùng ngực cháu N.A.P., gây hai vết bầm. Hành vi này bị xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng theo quy định về “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

NGỌC OAI