Vụ triệt phá hàng loạt tụ điểm 'bay lắc" ở Gia Lai: Khởi tố 84 đối tượng

Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định khởi tố 84 đối tượng trong vụ việc 148 đối tượng có liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke trá hình trên địa bàn phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai).

Công an Gia Lai bắt giữ nhiều người đang tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn phường Diên Hồng vào rạng sáng 15-9. Ảnh: CACC

Trong 84 đối tượng bị khởi tố, có 69 nam và 15 nữ. Cụ thể, 4 đối tượng bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 2 đối tượng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và 78 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đối tượng Nguyễn Võ Tùng Lâm (sinh năm 1992, trú phường Diên Hồng), chủ quán karaoke tổ chức “bay lắc”, bị khởi tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Vào năm 2019, Nguyễn Võ Tùng Lâm là chủ quán bar ở đường Hoàng Văn Thụ (nay thuộc phường Diên Hồng), đã bị cơ quan chức năng 3 lần xử lý hành chính về hành vi hoạt động quá giờ, để người khác sử dụng ma túy trong quán và mua bán khí cười.

Số đối tượng còn lại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai đã lập hồ sơ xử lý hành chính, bàn giao cho công an các xã, phường quản lý, giáo dục.

Như Báo SGGP đã phản ánh, rạng sáng 15-9, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đột kích các tụ điểm “bay lắc” tại phường Diên Hồng, phát hiện và giữ 148 người đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

HỮU PHÚC