Vượt giới hạn, tìm về quê hương

Sarah Elizabeth Segrest, cô gái 24 tuổi mang dòng máu Việt Nam, trở thành gương mặt truyền cảm hứng trên đấu trường ba môn phối hợp (triathlon) tại Mỹ. Với ý chí sắt đá, cô không chỉ vượt qua giới hạn thể chất mà còn đang mạnh dạn dấn thân vào một hành trình cá nhân quan trọng không kém: khám phá bản sắc của chính mình.

Theo AsAm News, chỉ sau vài tháng quyết tâm tập luyện, Sarah Elizabeth Segrest đã nhanh chóng gặt hái những giải thưởng danh giá, lập nên thành tích đáng ngưỡng mộ. Cô là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên giành được danh hiệu vô địch bang Texas của Liên đoàn Ba môn phối hợp Mỹ (USA Triathlon).

Gần đây nhất, Sarah Elizabeth Segrest đã vượt qua vòng loại để gia nhập đội tuyển quốc gia Mỹ, một thành tích cho phép cô đại diện cho quốc gia này tại các giải thi đấu đa môn phối hợp quốc tế lớn.

Sarah Elizabeth Segrest thích thú với chiếc nón lá

Không chỉ thi đấu, Sarah Elizabeth Segrest còn tích cực xây dựng cộng đồng. Cô đã thành lập The Collective Tri, một chương trình địa phương nhằm làm cho môn thể thao ba môn phối hợp trở nên hòa nhập và dễ tiếp cận hơn với mọi người.

Ít ai biết, cô gái với biệt danh “người cuối cùng ra khỏi nước” trong các cuộc thi này chưa từng có ý định trở thành một vận động viên ba môn phối hợp chuyên nghiệp (bơi, đạp xe, chạy bộ). Mọi chuyện bắt đầu khi cô quyết định tham gia một câu lạc bộ chạy bộ địa phương để chứng minh sự mạnh mẽ về tinh thần và thể chất của mình.

Cô đã cam kết với một lịch trình nghiêm ngặt. Đó là tập luyện bảy ngày một tuần, thức dậy từ 3 giờ 30 sáng để bơi, tập luyện nhóm, làm việc và tiếp tục chạy bộ hoặc đạp xe vào buổi chiều. Sự quyết tâm này đã biến ba môn phối hợp thành một lối sống và công cụ định hình lại bản thân. Sarah Elizabeth Segrest đăng ký tham gia cuộc thi ba môn phối hợp đầu tiên ở giải Half Ironman ở Galveston, Texas.

Để chuẩn bị, cô tham gia một vài cuộc thi ba môn phối hợp cự ly ngắn địa phương và đã giành chiến thắng trong cuộc đua thứ hai, gây bất ngờ lớn. Chiến thắng này cũng đã giúp cô giành được một suất tham dự Giải vô địch quốc gia Sprint Triathlon Mỹ năm 2025 tại Milwaukee, Wisconsin.

Song hành với những cột mốc thể thao, Sarah Elizabeth Segrest đang từng bước khám phá di sản Việt Nam của bản thân. Sarah Elizabeth Segrest, tên hợp pháp là Johnson, được nhận nuôi từ khu vực Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khi chỉ mới một tuổi. Lớn lên trong một gia đình và cộng đồng chủ yếu là người da trắng, trong nhiều năm, Sarah Elizabeth Segrest tự xem mình là người Mỹ thuần túy và không mấy quan tâm tìm hiểu về cội nguồn.

Tuy nhiên, việc phải chịu đựng những hành vi phân biệt đối xử từ bạn bè đã khiến cô cảm thấy bị tổn thương. Cho đến những năm học cấp hai, cô mới thực sự nhận ra những khác biệt về bản sắc của mình so với những người xung quanh. Để giải tỏa cảm xúc, Sarah Elizabeth Segrest tìm đến việc viết lách như một cách để xử lý những suy nghĩ rối ren và khát khao tìm hiểu về nơi mình sinh ra.

Sarah Elizabeth Segrest giữa đời thường

Sarah Elizabeth Segrest chia sẻ: “Thật khó khăn vì với những chủ đề nặng nề như bản sắc dân tộc, chúng ta thường có xu hướng giữ lại cho riêng mình. Việc biết rằng có những người khác cũng đang trải qua những điều tương tự là lý do tại sao tôi muốn công khai về hành trình này”.

Hiện Sarah Elizabeth Segrest đang tìm hiểu về Việt Nam qua ẩm thực, thử học ngôn ngữ và lắng nghe câu chuyện của những người được nhận nuôi khác. Dù chưa từng trở về Việt Nam và chỉ biết tên mẹ ruột, cô luôn mong mỏi được trở về và tìm thấy mẹ mình.

Cô tin rằng, ý nghĩa của cuộc sống là đi tìm câu trả lời và không muốn bỏ lại đằng sau những câu hỏi chưa có lời giải. Mẹ nuôi của Sarah Elizabeth Segrest, bà Elizabeth, nhớ lại thời thơ ấu của con gái tại North Carolina: “Ngay từ ngày đầu tiên, con bé đã chiếm trọn trái tim tôi. Nó là con gái tôi”. Về phần mình, Sarah Elizabeth Segrest chỉ mong mỏi một điều giản dị: “Tôi chỉ muốn làm họ tự hào. Tôi cũng muốn làm mẹ ruột của mình tự hào dù mẹ đang ở đâu”.

THANH HẰNG