Công an Khánh Hòa nhận hơn 3.000 tin báo đề nghị hỗ trợ trong mưa lũ

Từ ngày 16 đến 22-11, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận hơn 3.000 tin báo cứu nạn, cứu hộ về người dân mắc kẹt trong vùng ngập sâu và sạt lở đèo.

Chiều 22-11, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, từ ngày 16-11 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) tiếp nhận hơn 3.000 tin báo cứu nạn, cứu hộ qua Trung tâm 114, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh và tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở PC07.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân xã Vạn Ninh ra khỏi vùng lũ. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Tin báo chủ yếu về người dân mắc kẹt trong vùng ngập sâu; sạt lở ở đèo Khánh Sơn, Khánh Lê. Ngay khi nhận tin, PC07 huy động liên tục 117 lượt xe, phương tiện và thiết bị chuyên dụng; hơn 813 lượt cán bộ chiến sĩ lên đường.

Lực lượng phối hợp gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, quân đội, y tế, công an xã phường và lực lượng tại chỗ của địa phương. Qua đó, PC07 tìm được 4 thi thể, đưa 6 thi thể mắc kẹt ra ngoài; hướng dẫn thoát nạn và cứu được hơn 3.078 người, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, người già và người bị thương. Lương thực và nhu yếu phẩm cũng được đưa vào các điểm bị cô lập.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã làm chết 14 người, ước tính sơ bộ giá trị thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng; có 15.396 nhà bị ngập sâu từ 1 đến 3m; hơn 13.300ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại… Lực lượng chức năng đang phối hợp khẩn trương hỗ trợ để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân, không để người dân trong vùng ngập lụt bị đói khát.

HIẾU GIANG