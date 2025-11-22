Tính đến chiều tối 22-11: Có 85 người chết và mất tích do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở

Tính đến chiều tối 22-11, mưa lũ, sạt lở, ngập lụt ở Trung bộ đã làm 85 người thiệt mạng và mất tích. Nước lũ trên nhiều sông đang tiếp tục rút, vùng ngập lụt đang thu hẹp.

Chiều tối 22-11, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở tại Trung bộ.

Lực lượng chức năng đưa lương thực, nước uống hỗ trợ người dân tổ 8, khu vực 2, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai﻿

Theo đó, tính đến 17 giờ cùng ngày, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đã làm 85 người chết và mất tích. Trong số này, có 72 người chết (TP Huế 2 người, TP Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 44 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 5 người) và 13 người còn mất tích tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk (nhiều nhất với 8 người), Khánh Hòa.

So với báo cáo tổng hợp chiều 21-11, số nạn nhân thiệt mạng và mất tích tăng thêm 31 người.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân xã Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) ra khỏi vùng lũ﻿

Về tình hình ngập lụt, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, tính đến chiều 22-11, tại tỉnh Đắk Lắk còn 4 xã, phường bị ngập gồm: phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ (trong đó, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh và Hòa Xuân vẫn ngập sâu).

Gia Lai hiện không còn hộ gia đình bị ngập. Tại tỉnh Khánh Hòa, còn 87 hộ với 364 nhân khẩu ở xã Diên Điền và xã Hòa Trí ngập lụt. Tỉnh Lâm Đồng cơ bản nước lũ đã rút, còn 127 hộ dân bị ngập tại xã Nam Đà và xã Cát Tiên.

Người dân TPHCM tập kết hàng hóa để hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt Nam Trung bộ ﻿

Về lưới điện, tính đến chiều tối 22-11, các đơn vị điện lực ở miền Trung đã kịp thời khôi phục điện lưới cho 920.141 khách hàng, còn 258.045 khách hàng vẫn mất điện (tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai).

Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin thêm, hiện các địa phương ở vùng lũ lụt Trung bộ đang có nhu cầu hỗ trợ lượng lớn lương thực, hóa chất khử trùng môi trường, vật phẩm y tế…

Trong đó, tỉnh Gia Lai cần: 2.000 tấn gạo, 3.000kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs; tỉnh Đắk Lắk cần: 2.000 tấn lương thực, 3.000kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng...

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, chiều 22-11, nước lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đã xuống... Dự báo, từ đêm 22 đến ngày 23-11, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức báo động 2 đến trên báo động 2; lũ trên sông Kôn tại trạm Thạch Hòa dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 1; lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn ở mức cao và còn trên báo động 3. Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, ngập lụt vẫn đang và có nguy cơ diễn ra tại các tỉnh từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Đồng thời, vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) cũng có nguy cơ ngập úng.

PHÚC VĂN