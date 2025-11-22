Hàng trăm đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ người dân vùng rốn lũ Đắk Lắk

Clip: Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng rốn lũ Đắk Lắk

Ghi nhận tại xã Hòa Thịnh, hàng trăm xe tải lớn đã vào vùng rốn lũ mang theo mì tôm, nước uống và nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con.

Tại thôn Phú Hữu, sáng cùng ngày, nước đã rút ở một số khu vực, bà con mừng rỡ thoát khỏi cảnh bị cô lập nhiều ngày. Nhiều người mệt lả vì những ngày qua chỉ biết uống nước mưa, ăn mì tôm sống để cầm hơi. Thậm chí nhiều người phải nhịn đói vì lương thực hết.

Rất nhiều đoàn thiện nguyện hỗ trợ người dân vùng lũ xã Hòa Thịnh

Nhiều đoàn từ mọi miền Tổ quốc hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con

Nhận hàng cứu trợ từ đoàn thiện nguyện, bà Võ Thị Lan (trú thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi bị nước lũ cô lập từ đêm 18-11. Hai ngày đầu trong nhà còn ít mì tôm và bánh tráng, vợ chồng chia sẻ ăn để cầm hơi. Đến ngày thứ 3 thì không còn gì để ăn nữa, cứ nghĩ rằng sẽ chết. May sao nước rút nên mới thoát ra được. Nhờ các tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm, chứ giờ trong nhà cũng chẳng còn gì để ăn”.

Cụ bà mừng rỡ khi nhận được nhu yếu phẩm

Anh Bùi Ngọc Khánh (xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) trưởng đoàn thiện nguyện xã Krông Á cho biết, trước tình hình lũ lụt mà người dân phía Đông của tỉnh gánh chịu, anh đã đứng ra kêu gọi người dân hỗ trợ nhu yếu phẩm. Trong đêm 21-11, người dân đã hỗ trợ rất nhiều hàng cứu trợ gồm mì tôm, lương khô, nước uống và các nhu yếu phẩm. Sáng nay, anh cùng mọi người đã nhanh chóng đưa đến vùng lũ để kịp thời hỗ trợ bà con.

Người dân nhận hàng cứu trợ

Bà Võ Thị Linh San, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thịnh, cho biết lũ lụt đã gây thiệt hại quá lớn đối với địa phương, bà con gần như mất sạch tài sản. Trước những thiệt hại quá lớn do mưa lũ gây ra, Đảng ủy, UBND xã Hòa Thịnh cùng các đoàn thể đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, trước mắt là nhu yếu phẩm, giúp bà con không bị đói, rét, sau đó mới tính đến việc ổn định cuộc sống.

MAI CƯỜNG