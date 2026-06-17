Phường Phú An xử lý kịp thời ổ dịch sốt xuất huyết

Ngày 17-6, Trạm y tế phường Phú An (TPHCM) cho biết, sau khi ghi nhận 2 ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại một công ty may xuất khẩu trên địa bàn đã nhanh chóng điều tra dịch tễ và triển khai xử lý ổ dịch, kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây lan.

Phun thuốc diệt muỗi tại một công ty may mặc trên địa bàn phường Phú An

Theo Trạm y tế phường Phú An, từ đầu năm 2026 đến nay trên địa bàn phường ghi nhận 36 ca mắc sốt xuất huyết, riêng tháng 6 đã xuất hiện 6 ổ dịch. Ngay khi phát hiện các ca bệnh, Trạm y tế phường đã tiến hành điều tra dịch tễ và triển khai quy trình xử lý ổ dịch theo đúng quy định.

Công tác xử lý ổ dịch chủ yếu là vệ sinh môi trường, rà soát và loại bỏ các điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy, đồng thời tăng cường truyền thông; hướng dẫn người lao động thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, Trạm y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, theo dõi các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Đến nay, ổ dịch đã được kiểm soát và chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc mới liên quan.

Trạm Y tế phường Phú An khuyến cáo, các hộ dân, cơ quan và doanh nghiệp nên thường xuyên làm vệ sinh xung quanh nhà, nơi làm việc; loại bỏ các vật chứa nước đọng và tích cực diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

THÀNH SƠN