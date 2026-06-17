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Phường Phú An xử lý kịp thời ổ dịch sốt xuất huyết

SGGPO

Ngày 17-6,  Trạm y tế phường Phú An (TPHCM) cho biết, sau khi ghi nhận 2 ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại một công ty may xuất khẩu trên địa bàn đã nhanh chóng điều tra dịch tễ và triển khai xử lý ổ dịch, kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây lan.

Phun thuốc diệt muỗi tại một công ty may mặc trên địa bàn phường Phú An
Phun thuốc diệt muỗi tại một công ty may mặc trên địa bàn phường Phú An

Theo Trạm y tế phường Phú An, từ đầu năm 2026 đến nay trên địa bàn phường ghi nhận 36 ca mắc sốt xuất huyết, riêng tháng 6 đã xuất hiện 6 ổ dịch. Ngay khi phát hiện các ca bệnh, Trạm y tế phường đã tiến hành điều tra dịch tễ và triển khai quy trình xử lý ổ dịch theo đúng quy định.

Công tác xử lý ổ dịch chủ yếu là vệ sinh môi trường, rà soát và loại bỏ các điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy, đồng thời tăng cường truyền thông; hướng dẫn người lao động thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, Trạm y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, theo dõi các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Đến nay, ổ dịch đã được kiểm soát và chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc mới liên quan.

Trạm Y tế phường Phú An khuyến cáo, các hộ dân, cơ quan và doanh nghiệp nên thường xuyên làm vệ sinh xung quanh nhà, nơi làm việc; loại bỏ các vật chứa nước đọng và tích cực diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

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Từ khóa

Lăng quăng Bọ gậy Sốt xuất huyết Dengue Ổ dịch Vật chứa Dịch tễ Trạm y tế Phường Phú An

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