Xã Long Hải tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 18-6, UBND xã Long Hải tổ chức hội nghị sơ kết công tác vận động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) 6 tháng đầu năm 2026. Tại hội nghị, lãnh đạo xã xác định tiếp tục tăng cường công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm trong thời gian tới.

Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải đã chủ trì hội nghị

Xã Long Hải hiện có hơn 101.400 dân. Năm 2026, địa phương được UBND TPHCM giao chỉ tiêu 95% dân số (khoảng hơn 96.300 người) tham gia BHYT; 33.650 người tham gia BHXH bắt buộc và hơn 1.200 người tham gia BHXH tự nguyện.

Đến nay, toàn xã có 84.965 người tham gia BHYT, đạt hơn 88% chỉ tiêu được giao; hơn 11.500 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 34% chỉ tiêu; 352 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 29% chỉ tiêu.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích những khó khăn trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Ngô Thanh Phúc - Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ngành, đoàn thể và ban điều hành các ấp tăng cường tuyên truyền về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT; đa dạng hóa hình thức truyền thông, kể cả ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả vận động người dân tham gia.

Xã Long Hải được UBND TP. Hồ Chí Minh giao chỉ tiêu là 95% dân số tham gia BHYT

Chủ tịch UBND xã cũng đề nghị BHXH cơ sở Đất Đỏ và các đại lý thu thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách người tham gia đến hạn để kịp thời vận động tái tục; đồng thời yêu cầu các ấp, đoàn thể tăng cường nắm bắt tình hình, hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn trong quá trình tham gia bảo hiểm.

Đối với doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, UBND xã sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về BHXH bắt buộc cho người lao động. Sau thời gian vận động, các ngành chức năng sẽ phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

THÀNH HUY