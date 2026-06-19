Doanh nghiệp đồng hành xây dựng phường Tân Sơn Hòa không ma túy

Trao đổi tại hội nghị, doanh nghiệp kiến nghị nhiều nội dung liên quan hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương với Hội Doanh nghiệp phường trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tổ chức chương trình kết nối thương mại…

Ghi nhận ý kiến doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc khẳng định, lãnh đạo phường tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ, chính quyền kiến tạo; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống người lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình phối hợp xây dựng phường không ma túy

Dịp này, phường Tân Sơn Hòa phát động chương trình “Doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa không ma túy”, hướng đến phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong phòng, chống ma túy; xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an phường Tân Sơn Hòa, thông tin thêm, trong 6 tháng đầu năm, riêng đối với tội phạm ma túy, Công an phường đã phát hiện 23 vụ với trên 65 đối tượng và đã xử lý hình sự, đưa đi cai nghiện theo quy định của pháp luật. Đối với tội phạm về trật tự xã hội, phường xử lý hơn 25 vụ.

Để đạt được kết quả trên, phường đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của người dân. Nhiều nguồn tin có giá trị về địa điểm, đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy được người dân chủ động cung cấp cho lực lượng Công an phường. "Chúng tôi cam kết mọi thông tin do người dân cung cấp đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời và bảo mật theo quy định", Thượng tá Trần Trung Hiếu nói.

Thông tin tiếp nhận phản ánh, tố giác hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: - Công an phường Tân Sơn Hòa (Địa chỉ: 362 - 364 đường Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM). - Trực ban Công an phường: 0283.844.5640

CẨM TUYẾT