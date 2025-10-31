Xã Bàu Bàng (TPHCM): Khen thưởng các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 31-10, xã Bàu Bàng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, lãnh đạo xã Bàu Bàng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tích cực của 36 cá nhân và 6 tập thể trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong những ngày vừa qua trên địa bàn xã.

Bí thư Đảng ủy xã Bàu Bàng Nguyễn Phú Cường khen thưởng cho các tập thể

Trước đó, vào tối 22-10, do mưa lớn, lượng nước đổ về nhiều đã gây lũ quét tại tổ 7, ấp Bàu Bàng, cuốn trôi một căn nhà khiến 1 người mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Luận khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ

Sau 14 giờ phối hợp tìm kiếm, đến 14 giờ ngày 23-10, các đơn vị đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích tại hạ nguồn suối Đồng Cò.

Việc khen thưởng kịp thời nhằm động viên tinh thần dũng cảm, trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ

Để động viên gia đình vượt qua khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Bàu Bàng thăm hỏi, động viên và trao số tiền gần 175 triệu đồng giúp gia đình trang trải chi phí tang lễ, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

TÂM TRANG