Tết sẻ chia ở xã Bình Hưng: Gian hàng 0 đồng lan tỏa nghĩa tình

Nhiều hoạt động thiết thực như trao quà, tổ chức gian hàng 0 đồng... mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình cho cộng đồng.

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, sáng 8-2 (nhằm 21 tháng Chạp), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hưng (TPHCM) tổ chức chương trình Gian hàng 0 đồng, với chủ đề “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã.

Lãnh đạo xã Bình Hưng trao quà tết đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Người dân vui mừng nhận quà. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Chương trình mang đến nhiều phần quà xuân thiết thực, chăm lo cho các hộ dân khó khăn, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, giúp người dân đón tết đầm ấm, trọn vẹn hơn.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, hoạt động còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công tác an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

100 hộ dân lần lượt nhận quà tết tại ngày hội. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại chương trình, 100 hộ dân khó khăn đã nhận được những phần quà ý nghĩa, tham gia các hoạt động bốc thăm may mắn.

Điểm nhấn của ngày hội là chuỗi gian hàng 0 đồng do các đoàn thể xã thực hiện, với quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm và cả sách vở cho học sinh, để người dân tự do lựa chọn hoàn toàn miễn phí.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM, đánh giá cao không khí rộn ràng, ấm áp tại địa phương. Ông nhấn mạnh, “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” không chỉ là hoạt động thường niên mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân từ cơ sở.

Ông Hoàng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM, phát biểu tại ngày hội. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Có mặt tại buổi trao quà, ông Ngô Văn Phú (ngụ xã Bình Hưng) xúc động cho biết, phần quà tết với những nhu yếu phẩm mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.

“Nhận được quà tôi vui lắm. Có mì, có bánh cho cháu ngoại ăn tết là thấy ấm cúng rồi. Sự quan tâm kịp thời của chính quyền khiến người dân như tôi rất an lòng”, ông Phú chia sẻ.

Người dân nhận gạo từ gian hàng 0 đồng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Hộ dân khó khăn lựa chọn quần áo tại gian hàng 0 đồng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ngay từ đầu quý IV-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo địa phương tập trung cho công tác chăm lo tết, yêu cầu báo cáo tiến độ hàng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Đối tượng thụ hưởng được mở rộng, không chỉ gồm hộ nghèo, cận nghèo mà còn quan tâm đến công nhân không có điều kiện về quê ăn tết, sinh viên xa nhà và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại các ấp, nhiều “Góc vui xuân” được tổ chức, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho người dân.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Lê Thái Họa Mi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Hưng cho biết: “Chúng tôi cố gắng huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa, kết nối mạnh thường quân để chăm lo tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân, để ai cũng cảm nhận được sự sẻ chia của chính quyền địa phương mỗi dịp xuân về”.

ĐÌNH DƯ