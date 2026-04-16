Trao thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi

Sáng 16-4, Công an xã Thạnh An (TPHCM) phối hợp Trường Mầm non Thạnh An tổ chức trao thẻ căn cước cho 47 trẻ dưới 6 tuổi. Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai Luật Căn cước năm 2023.

Việc cấp thẻ căn cước cho trẻ em không chỉ bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân ngay từ những năm đầu đời, mà còn tạo nền tảng pháp lý quan trọng về quản lý thông tin dân cư đồng bộ, chính xác. Đồng thời, việc này cũng phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong tiến trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số, giúp việc tích hợp, sử dụng các dịch vụ công sau này trở nên thuận lợi hơn.

Trung tá Triệu Hồng Đức - Trưởng Công an xã Thạnh An trao thẻ căn cước cho người đại diện của trẻ

Trung tá Triệu Hồng Đức, Trưởng Công an xã Thạnh An cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học và các đơn vị liên quan để triển khai cấp thẻ căn cước cho trẻ em trên địa bàn theo đúng quy định.

Thông tin về thẻ căn cước cấp cho trẻ dưới 6 tuổi Theo Thông tư 16/2024/TT-BCA, thẻ căn cước cấp cho trẻ từ 0 - dưới 6 tuổi không có ảnh chân dung. Thông tin trên thẻ gồm: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch. Mặt sau thẻ có các thông tin: nơi cư trú; nơi đăng ký khai sinh; mã QR; chip điện tử; ngày cấp, ngày hết hạn… Thông thường, việc cấp thẻ căn cước cho các trường hợp trẻ em từ 0 - 6 tuổi sẽ thông qua người đại diện hợp pháp và người đại diện sẽ thực hiện thủ tục thông qua Cổng dịch vụ công/ứng dụng định danh quốc gia VneID. Trong trường hợp trẻ dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh, người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên Cổng dịch vụ công/ứng dụng định danh quốc gia VNeID hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước (không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi).

