Trang bị kiến thức pháp luật cho công nhân để tự bảo vệ mình

Ngày 16-6, hơn 200 công nhân Công ty TNHH May mặc Bowker (phường Bình Hòa) đã được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và xây dựng môi trường lao động an toàn

Chương trình được Công đoàn phường Bình Hòa phối hợp với Công an phường và Đồn Công an Khu công nghiệp Đồng An tổ chức.

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng đã thông tin về tình hình an ninh trật tự trong và ngoài khu công nghiệp; đồng thời phổ biến những phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm hiện nay. Qua đó giúp cho người lao động nắm rõ thực trạng tội phạm và tệ nạn ma túy, những tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, kinh tế và hạnh phúc gia đình; hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng ngừa và tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Trung tá Nguyễn Tiến Thiện - Phó trưởng Công an phường Bình Hòa tuyên truyền các nội dung về công tác phòng chống tội phạm

Bên cạnh đó, các nội dung về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy nổ tại nơi làm việc; những điểm mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các quy định liên quan đến quản lý cư trú người nước ngoài tại cơ sở lưu trú cũng được phổ biến đến người lao động.

Chị Nguyễn Thị Hồng, công nhân Công ty TNHH May mặc Bowker cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội khiến công nhân khá lo lắng. Những kiến thức này rất thiết thực để chúng tôi tự bảo vệ mình và người thân.

Giải đáp thắc mắc cho người lao động về các tình huống thực tế tại doanh nghiệp

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Thiện, Phó Trưởng Công an phường Bình Hòa, những buổi tuyên truyền như thế này sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho công nhân lao động và giúp mỗi người chủ động phòng ngừa tội phạm. Hoạt động này góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, tạo môi trường lao động an toàn, ổn định để phát triển sản xuất, kinh doanh.

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