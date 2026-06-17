Bộ phận một cửa phường Bình Thới đưa vào sử dụng Robot AI đa năng

Sáng 17-6, tại Bộ phận một cửa - Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Thới (TPHCM), 2 robot Lễ tân AI đa năng chính thức được đưa vào vận hành.

Robot Lễ tân AI của phường Bình Thới được thiết kế thực hiện nhiệm vụ chào đón, hướng dẫn người dân đến đúng quầy giao dịch, đồng thời giải đáp thông tin cơ bản về thủ tục hành chính, hỗ trợ tra cứu và tương tác trực tiếp với người dân.

Chị Đoàn Ngọc Thanh Xuân, người dân phường Bình Thới trải nghiệm Robot thông minh khi đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Từ sáng sớm, nhiều người dân khi đến làm thủ tục tại cơ quan hành chính phường rất thích thú khi được "trò chuyện" và trải nghiệm các tính năng của robot. Những lời chào thân thiện cùng khả năng dẫn đường chính xác của thiết bị tạo nên không khí rộn ràng tại khu vực tiếp nhận hồ sơ.

Chị Đoàn Ngọc Thanh Xuân (sinh năm 1989, ngụ phường Bình Thới) cho biết, ban đầu khá bất ngờ khi vừa bước vào đã được robot chủ động chào hỏi và hướng dẫn đến đúng quầy cần liên hệ. “Tôi thấy rất tiện lợi và hiện đại. Thay vì phải hỏi nhiều nơi, robot hướng dẫn khá rõ ràng, giúp tôi tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin. Trải nghiệm này khiến việc đi làm thủ tục hành chính trở nên thoải mái hơn, chị Xuân chia sẻ.

Bà Trần Hải Yến - Bí thư Đảng ủy phường Bình Thới (bên trái) trao đổi với giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công về việc vận hành robot. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND phường Bình Thới, việc đưa vào vận hành hai robot thông minh lễ tân AI là sự tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Lãnh đạo phường Bình Thới cùng người dân tham dự lễ ra mắt robot lễ tân. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Hoàn cảnh được sẻ chia từ quầy tiếp dân Cũng trong ngày 17-6, Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Thới phối hợp Chi bộ Khu phố 11 và Khu phố 14 tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trao tặng xe đạp cho em Tâm Anh Như (ngụ đường Hòa Bình) Cụ thể, đoàn đã tặng xe đạp, dụng cụ học tập cho em Tâm Anh Như (ngụ đường Hòa Bình), và hai em Trường Minh Thiện và Trương Ngọc Thanh Thảo (ngụ đường Lạc Long Quân). Các em đều mồ côi cha, còn mẹ các em thì không có nguồn thu nhập ổn định. Đây là những trường hợp khó khăn mà cán bộ Trung tâm biết đến trong quá trình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính hàng ngày.

CẨM NƯƠNG