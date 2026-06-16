Long Hải phát động phong trào thi đua tăng trưởng hai con số

Chiều 16-6, UBND xã Long Hải (TPHCM) phát động phong trào thi đua “Thúc đẩy tăng trưởng trên 10%” với nhiều mô hình, cách làm mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của TPHCM.

Trong dịp lễ hội Dinh Cô hàng năm, Long Hải thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm các hoạt động văn hóa

Trước đó, UBND xã tiến hành sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ông Ngô Thanh Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hải chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã ước đạt hơn 6.400 tỷ đồng, đạt khoảng 54% kế hoạch năm. Địa phương đón khoảng 640.000 lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt hơn 210 tỷ đồng; sản lượng khai thác thủy hải sản đạt trên 14.500 tấn; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 242 tỷ đồng, tương đương 55,7% kế hoạch năm.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác chăm lo người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, giáo dục, y tế, cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư được triển khai đúng quy định. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tại lễ phát động phong trào thi đua “Thúc đẩy tăng trưởng hai con số trên 10%”, xã phấn đấu đến năm 2030 duy trì tốc độ tăng trưởng mỗi năm từ 10% trở lên; thu ngân sách tăng tối thiểu 10,5%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.

Để thực hiện mục tiêu trên, xã sẽ tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, thương mại, dịch vụ, du lịch; thúc đẩy phát triển kinh tế số, thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Địa phương cũng áp dụng các "mô hình 3-3” trong tổ chức hội họp; "nguyên tắc 5 đúng - 3 không - 2 chủ động” trong giải quyết thủ tục hành chính và "công thức 1-3-7" nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

THÀNH HUY