Xác định cứu dân là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”

Ngày 1-11, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân biểu dương các lực lượng đã kịp thời giúp người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương miền Trung làm thiệt hại nặng về người và tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681, Vùng 2 xuyên đêm hỗ trợ người già, trẻ nhỏ phường Tiến Thành (Lâm Đồng) bị ngập lụt đến nơi an toàn

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2, Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Lữ đoàn 83... đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 mang lương thực, thực phẩm hỗ trợ nhân dân vùng ngập lụt

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 chuẩn bị lương thực, thực phẩm hỗ trợ nhân dân vùng ngập lụt

Với tinh thần “Giúp đỡ nhân dân như giúp người thân của mình”, “Cứu giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim”, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ của các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm; tích cực phối hợp với chính quyền và các lực lượng địa phương để ứng cứu, tiếp tế lương thực, thuốc men, di dời dân đến nơi an toàn, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 83 kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ người dân di chuyển ra khỏi vùng ngập lụt

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 83 vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho nhân dân vùng ngập lụt

Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân ghi nhận và biểu dương tinh thần tận tụy, nghĩa cử cao đẹp của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3, Lữ đoàn 83 và Lữ đoàn 681 (Vùng 2). Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” đã để lại tình cảm sâu đậm trong lòng nhân dân vùng lũ.

Trước dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, xác định cứu dân là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”. Các đơn vị cần chủ động theo dõi tình hình, kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục lan tỏa phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới.

XUÂN QUỲNH