An Giang: Trao 870 suất học bổng đến học sinh, sinh viên nghèo hiếu học

870 học sinh, sinh viên nghèo học giỏi được nhận các suất học bổng với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Sáng 29-11, tại Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TPHCM), Hội Khuyến học tỉnh An Giang phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang tổ chức trao học bổng đợt 1 năm học 2025-2026 cho 870 học sinh, sinh viên nghèo học giỏi là người An Giang đang học tập tại các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, ban tổ chức tổ chức trao tượng trưng 52 suất học bổng cho các em.

Trong đó, 12 sinh viên được nhận học bổng Bảo trợ; 1 sinh viên được nhận học bổng Khuyến tài; 1 sinh viên được nhận học bổng dành cho người khiếm khuyết tay chân; 38 học sinh, sinh viên được nhận học bổng Khuyến học, với tổng số tiền trên 245,7 triệu đồng.

Đối với các suất học bổng còn lại, Hội Khuyến học tỉnh An Giang ủy quyền cho trường học ở các địa phương trong tỉnh tổ chức trao trực tiếp đến học sinh, sinh viên.

