Trong 1 tuần, TP Hải Phòng tiếp tục vận động được hơn 10 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Đắk Lắk

Thông tin trên được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng cho biết, chiều ngày 1-12.

Theo đó, từ ngày 23 đến 30-11, thực hiện thông báo của Bộ Chính trị về việc giao TP Hải Phòng hỗ trợ, chi viện cho tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã phát hành thư ngỏ.

Ông Phạm Xuân Trình (một cựu chiến binh trên địa bàn Hải Phòng) trao tặng 100 triệu đồng sẻ chia với đồng bào vùng thiên tai

Qua đó, Ban Vận động cứu trợ TP Hải Phòng tiếp nhận hơn 70 tấn hàng gồm, gạo, mì tôm, dầu ăn, mắm, muối hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk; tiếp nhận số tiền hơn 10 tỷ đồng từ hơn 6.500 tập thể, cá nhân chuyển vào tài khoản của MTTQ Việt Nam TP.

Trước đó, ngày 23-11, TP Hải Phòng đã trao đợt 2 với số tiền 40 tỷ đồng cùng nhiều loại thuốc men, vật tư y tế trị giá 2 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk, để cứu trợ khẩn cấp cho người dân và xử lý một số vấn đề cấp thiết.

Cùng với đó, TP Hải Phòng cũng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk trong vấn đề xử lý nước sạch với việc vận chuyển 2,5 tấn Cloramin, 400.000 viên thuốc khử trùng nước Aquatabs vào Đắk Lắk, giúp tỉnh xử lý khoảng 80.000m3 nước sạch...

