Xét xử vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Các Tổng giám đốc khai gì về việc phát hành trái phiếu?

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại tòa, bị cáo Trần Văn Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty Setra) khai nhận được bị cáo Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn quản lý Acumen) báo cáo Công ty Setra là đơn vị phát hành trái phiếu và được yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, còn lại không biết kế hoạch cụ thể phát hành trái phiếu như thế nào, nhà đầu tư nào sẽ mua trái phiếu...

Còn bị cáo Trịnh Quang Công khai, mình nhận chủ trương phát hành gói trái phiếu 2.000 tỷ đồng và chọn Công ty Setra là đơn vị phát hành từ bị cáo Trương Khánh Hoàng (Tổng Giám đốc SCB). Khi phát hành trái phiếu, bị cáo Công đã trao đổi, làm việc với Công ty chứng khoán Tân Việt; đồng thời, bị cáo liên hệ, yêu cầu lãnh đạo Công ty Setra thu thập, chuẩn bị tài liệu hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính để cung cấp cho Công ty chứng khoán Tân Việt phục vụ cho phát hành trái phiếu.

Bị cáo Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn quản lý Acumen) tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cáo trạng xác định, theo báo cáo tài chính của Công ty Setra năm 2019 thể hiện đang bị lỗ (không đủ điều kiện phát hành trái phiếu).

Bị cáo Công trao đổi với Trần Văn Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty Setra) và Trần Thị Lan Chi để làm thủ tục thoái toàn bộ vốn của Công ty này tại Công ty Khang Thành Phú thông qua các hợp đồng chuyển nhượng vốn “khống” và ghi lùi ngày để báo cáo tài chính năm 2019 của Setra chuyển từ lỗ sang lãi.

Tiếp đó, nhóm cung cấp hợp đồng và báo cáo tài chính năm 2019 đã điều chỉnh cho các kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C để phát hành báo cáo kiểm toán độc lập với ý kiến chấp nhận toàn phần từ đó giúp cho Công ty Setra đủ điều kiện về năng lực tài chính phát hành trái phiếu năm 2020.

Bị cáo Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc), Tổng Giám đốc Công ty An Đông tại tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước đó, trả lời xét hỏi của HĐXX, bị cáo Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc), Tổng Giám đốc Công ty An Đông thừa nhận trách nhiệm khi đã ký hồ sơ, thủ tục, chứng từ, để Công ty An Đông phát hành 3 gói trái phiếu của Công ty An Đông. Kwok Hakman Oliver khai bản thân không điều hành, quyết định các vấn đề tài chính của Công ty An Đông mà chủ yếu do Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng Giám đốc tài chính) thực hiện.

Trong phiên tòa hôm nay, bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT của Công ty Times Square) vắng mặt để đi kiểm tra sức khỏe, tái khám theo chỉ định của bác sĩ. Trước đó tại phiên tòa ngày 20-9, bị cáo Chu Lập Cơ biểu hiện bình thường, nhưng khi HĐXX hỏi thì tỏ ra mệt mỏi, cần người hỗ trợ để bước lên bục khai báo. Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) tại phiên tòa ngày 20-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG Dự kiến tại phiên tòa chiều nay, HĐXX sẽ tiến hành xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan.

CHÍ THẠCH - THÀNH CHUNG