Xuất hiện các ổ dịch sởi trong trường học ở TPHCM

Sáng 11-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chủ trì buổi giao ban công tác phòng chống dịch sởi trên địa bàn, trực tuyến đến UBND 21 quận, huyện và TP Thủ Đức.

Báo cáo tại buổi họp, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, TP đã ghi nhận những ổ dịch sởi trong trường học ngay trong tuần nhập học đầu tiên. Cụ thể, Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu (phường Phú Mỹ, quận 7) ghi nhận 4 ca bệnh sởi, Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) có 3 ca, Trường Tiểu học Lại Hùng Cường (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) có 2 ca, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) có 2 ca, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tây (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) có 3 ca. Hầu hết các học sinh mắc bệnh đều chưa tiêm đủ mũi vaccine sởi.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chủ trì buổi giao ban phòng chống dịch sởi ngày 11-9

Về tình hình chung, trong tuần 36, TP ghi nhận 98 ca mắc sởi, tăng 33,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tích luỹ từ đầu năm đến nay, TP có 581 trường hợp sởi. Về quy mô, 16/22 quận huyện, TP Thủ Đức có ca mắc mới tăng so với trung bình 4 tuần trước; 172/312 phường xã có ca bệnh và 48 phường xã có số ca tăng so với trung bình 4 tuần trước.

Bà Lê Hồng Nga nhận định, dịch sởi tại TPHCM đang tăng rất nhanh theo đường thẳng đứng, tăng cả về số lượng và đang lan rộng về phạm vi. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine phòng sởi vẫn còn thấp. Từ ngày 31-8 đến ngày 9-9, TP tiêm được 28.229 mũi vaccine, trong đó 19.821 mũi vaccine cho trẻ từ 1-5 tuổi, 5.260 mũi vaccine cho trẻ từ 6-10 tuổi, 3.148 mũi vaccine với trẻ nguy cơ và nhân viên y tế.

Sau 10 ngày, TPHCM thực hiện được 28.229 mũi vaccine phòng sởi

Cập nhật tại buổi họp, đại diện UBND huyện Bình Chánh cho biết, địa bàn ghi nhận 4 trường học có ca bệnh sởi gồm: Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh, Trường Tiểu học Lại Hùng Cường, Trường Tiểu học Phạm Văn Hai và Trường Tiểu học Phạm Hùng. Ngày 12-9, Trường Tiểu học Phạm Hùng sẽ tổ chức tiêm vaccine cho học sinh, 3 trường còn lại đã tiến hành tiêm chủng.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo UBND các huyện Bình Chánh, quận Tân Phú, quận 7 và TP Thủ Đức tập trung ưu tiên tổ chức tiêm tại các phường xã có trường học đã ghi nhận ổ dịch sởi. Cụ thể, tổ chức tiêm vaccine sởi cho trẻ tại khu dân cư và các trường học trong phường xã đó, nhằm mục tiêu gấp rút tăng tỷ lệ tiêm vaccine sởi lên cao nhất có thể.

PGS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, hai đơn vị tiêm chủng tư nhân là VNVC và FPT Long Châu sẽ tham gia cùng ngành y tế TP trong chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi. Giám đốc Sở Y tế TPHCM đề nghị các quận, huyện khẩn trương rà soát trẻ nhỏ từ 1-10 tuổi, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để kiểm soát dịch bệnh. Nếu địa phương cần hỗ trợ nhân lực, ngành y tế lập tức hỗ trợ vì rất nhiều đội tiêm đã sẵn sàng. Đồng thời, đề nghị 4 quận, huyện có ổ dịch trong trường học khẩn trương tổ chức tiêm ngay cho trẻ từ 5-10 tuổi trong các trường tiểu học. PGS Tăng Chí Thượng cho rằng, vaccine phòng sởi không thiếu, nhân lực không thiếu nhưng tiến độ tiêm vaccine vẫn chậm thì vấn đề nằm ở khâu tổ chức.

