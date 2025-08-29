Triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm dư lượng hóa chất trong nông sản

Ngày 29-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 150/CĐ-TTg về việc tăng cường truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng và uy tín sản phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam xuất khẩu.

Công điện nêu rõ, nông nghiệp Việt Nam hiện đã hội nhập thế giới sâu rộng với tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng hàng năm đạt khoảng 5-7%; kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, với 11 nhóm mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD; riêng 6 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 33,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, theo báo cáo của các bộ, ngành, phản ánh của cơ quan báo chí và thông tin từ các nước nhập khẩu, có các lô hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam bị cơ quan thẩm quyền của Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo vi phạm các quy định an toàn thực phẩm của EU.

Để tăng cường công tác đảm bảo xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, uy tín cho hàng hóa nông, lâm, thủy sản Việt Nam xuất khẩu đi các nước châu Âu và thế giới, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ NN-MT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp truy xuất nguồn gốc, khắc phục cảnh báo và thông báo cho Tổng vụ Sức khỏe và An toàn thực phẩm của EU đối với các trường hợp bị cảnh báo theo quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu đề xuất cơ chế thông quan nhanh gọn, thuận lợi cho doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất các chính sách đột phá để hỗ trợ, thúc đẩy các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp nói chung và lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo khẩn trương khắc phục triệt để các khuyến cáo của đoàn thanh tra EU về dư lượng thuốc trừ sâu trong sản phẩm nguồn gốc thực vật tại Việt Nam, đặc biệt là các địa phương có nhiều lô hàng nông sản bị cảnh báo; tăng cường truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ khai thác để đảm bảo sản phẩm không vi phạm khai thác IUU.

Các địa phương triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm dư lượng hóa chất (thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y) và truy xuất, xử lý tận gốc.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, cần ưu tiên thiết lập chuỗi sản xuất, chế biến, xuất khẩu đáp ứng quy định của thị trường EU.

LÂM NGUYÊN