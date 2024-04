Xúc động hình ảnh chiến sĩ Điện Biên viếng liệt sĩ Điện Biên Phủ

Chiều 16-4, đoàn đại biểu làm lễ dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa Trang A1. Ảnh: QUANG PHÚC

Chương trình gặp mặt, tri ân tại tỉnh Điện Biên có sự tham dự của gần 150 đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đến từ TPHCM, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành.

Việc tổ chức chương trình gặp mặt tại chính mảnh đất Điện Biên là một sự tri ân, lòng biết ơn đối với những người đã dành cả tuổi thanh xuân cho đất nước. Đây là một trong những chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ.

Ngày 17-4, các đại biểu tham dự chương trình sẽ cùng ôn truyền thống lịch sử và ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ.

Những hoạt động này nhằm góp phần lan tỏa, tôn vinh tầm vóc, ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử vĩ đại này, từ đó cổ vũ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha anh, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp nhân dân đã hy sinh - sự hy sinh, đóng góp to lớn vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Chiều 16-4, các đại biểu đã làm lễ dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa Trang A1. Lễ dâng hương do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì.

70 năm đã qua, quá nhiều người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đã không còn. Những người ở lại cũng đều đã trên 80, 90 tuổi, nhiều người đã “chân chậm, mắt mờ”… Trở lại chiến trường xưa, những người lính Điện Biên năm xưa đều không khỏi bùi ngùi, xúc động nhớ thương đồng đội cũ. Đồng thời, họ cũng không giấu niềm tự hào về một thời tuổi trẻ đã hiến dâng cho đất nước, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

>>>Dưới đây là chùm ảnh ghi lại khoảnh khắc xúc động của các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ dâng hương liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, cùng ôn lại truyền thống anh dũng...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến viếng liệt sĩ Điện Biên Phủ. Ảnh: QUANG PHÚC

Bà Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM viếng liệt sĩ Điện Biên Phủ. Ảnh: QUANG PHÚC

Các chiến sĩ Điện Biên thắp hương, tưởng nhớ đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, chiều 16-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại tá Trần Quang Triệu (SN 1935), hiện sinh sống tại TPHCM, nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 4, khi tham gia chiến dịch Điện Biên là Hạ sĩ thuộc C4, D24, F35. Ảnh: QUANG PHÚC

Ông Trần Khắc Lộng (TP Hà Nội), cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: THU HÀ

Các chiến sĩ Điện Biên và Đoàn đại biểu MTTQ TPHCM chụp ảnh chung tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, chiều 16-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Các chiến sĩ Điện Biên thăm Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, chiều 16-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Các chiến sĩ Điện Biên thăm Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, chiều 16-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Các chiến sĩ Điện Biên thăm Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, chiều 16-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Các chiến sĩ Điện Biên thăm Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, chiều 16-4. Ảnh: QUANG PHÚC

PHAN THẢO - THU HÀ - BÍCH QUYÊN - QUANG PHÚC