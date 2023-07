Yêu cầu mở rộng điều tra vụ cha dượng bạo hành, đốt dương vật con riêng của vợ

Ngày 19-7, đại diện lãnh đạo Sở LĐTB-XH tỉnh An Giang cho biết, đã tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà cho bé T. (14 tuổi, là nạn nhân bị cha dượng hành hạ dã man, đốt dương vật), đồng thời yêu cầu mở rộng điều tra vụ việc.

Trước đó, ngày 17-7, Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) sau khi nhận đơn trình báo, xác minh vụ việc đã tiến hành tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Thanh Hòa (26 tuổi, ngụ ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với bé T. (14 tuổi, con riêng của chị B. – là người sống với Hòa như vợ chồng).

Dù bị đối tượng Hòa liên tục hành hạ, đánh đập, nhận đầu vô thùng nước, dùng lửa đốt dương vật, nhưng do quá sợ hãi nên khi hàng xóm trình báo, cơ quan chức năng vào cuộc, T. không dám nói bị cha dượng bạo hành mà nói mình tự té. Sau khi được vận động, thuyết phục, T. mới nói thật rằng mình liên tục bị Hòa đánh đập, bạo hành.

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh An Giang cho biết thêm, sở dĩ có việc yêu cầu Công an thị xã Tịnh Biên mở rộng điều tra vụ việc vì khi làm việc với địa phương và các ngành chức năng, có nghi vấn đối tượng Hòa ngoài hành hạ bé T. ra, có thể cũng đã hành hạ cả bé gái tên M. (13 tuổi, em ruột của T.), thậm chí không loại trừ khả năng đối tượng Hòa còn xâm hại tình dục bé M.

Theo Sở LĐTB-XH tỉnh An Giang, từ đầu năm tới nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 35 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em và đây là vụ việc nghiêm trọng nhất.