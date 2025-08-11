1 tỷ bước chân kết nối triệu trái tim Việt Nam

Chiều 11-8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức họp báo công bố hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày Truyền thống Công an nhân dân.

Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an phát động hoạt động đi bộ toàn quốc quy mô chưa từng có, hướng tới 1 tỷ bước chân và mục tiêu Net Zero.

Hoạt động sẽ diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, bao phủ 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc. Người dân có thể đăng ký trực tuyến từ ngày 25-7 đến 16-8 tại cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn, ghi nhận bước chân vào hành trình “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, vừa thể hiện lòng yêu nước, vừa góp phần giảm khí thải carbon, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Điểm nhấn của chương trình là sáng 16-8, từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút, người tham gia sẽ khoác áo đỏ sao vàng, hướng về Quảng trường Ba Đình theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường, bền vững.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình nhấn mạnh: “Sự phối hợp giữa Báo Nhân Dân và Bộ Công an đã tạo nên một hoạt động chưa từng có, vì một Việt Nam khỏe mạnh và một Việt Nam xanh, được đông đảo các cấp, ngành và người dân ủng hộ, hưởng ứng tích cực”.

Bên cạnh ý nghĩa thể thao, chương trình còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, ma túy và thuốc lá điện tử… qua lực lượng công an cơ sở. Đây là dịp để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh, gắn kết chặt chẽ hơn với đời sống cộng đồng.

Theo ban tổ chức, mỗi bước chân được ghi nhận sẽ trở thành “bước xanh”, hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần bảo vệ môi trường. Chương trình được kỳ vọng sẽ để lại dấu ấn như một mốc son cho tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

MAI AN