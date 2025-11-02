10 tháng đầu năm 2025: Tổng vốn bổ sung vào nền kinh tế tăng 99%

Chiều 1-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ban chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ban chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Thông tin tại phiên họp cho thấy, sau gần 6 tháng ban hành Nghị quyết số 68, đã có sự chuyển biến rất tích cực. Từ tháng 5-2025, bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 43% so với bình quân 4 tháng đầu năm.

Ước tính chung 10 tháng của năm 2025, cả nước có gần 262.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2024 với tổng vốn bổ sung vào nền kinh tế ước đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 99% so với cùng kỳ năm 2024.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có đường sắt, điện hạt nhân, sân bay, bến cảng, phát triển dịch vụ y tế, giáo dục…

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn trong tháng 11; nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, ứng dụng tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn và ESG thông qua các ngân hàng thương mại trong tháng 11.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được ban hành có liên quan đến phát triển doanh nghiệp tư nhân; đồng thời tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho đầu tư tư nhân, kinh tế tư nhân; trình cấp có thẩm quyền để tháo gỡ cho 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài.

LÂM NGUYÊN