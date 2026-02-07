Xuân về trong niềm vui mới

Trên dải biên cương đầy nắng gió cùng cái se lạnh cuối năm của tỉnh Lâm Đồng, một mùa xuân đặc biệt đang về. Mùa xuân không chỉ có hương sắc của đại ngàn, mà còn mang theo hạnh phúc của bà con trong ngày khởi công những căn nhà mới...

Ngày 6-2, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã về xã Quảng Trực dự lễ khởi công xây dựng 60 căn nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp gỡ, thăm hỏi, động viên bà con xã Quảng Trực (ẢNH: THU HOÀI)

Giữa dòng người đứng chật khoảng sân lễ, chúng tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của chị Thị Loan (ngụ bon Bù Nung). Câu chuyện tình của chị và anh Nguyễn Văn Mực - người thợ xây lên biên giới làm đường rồi quyết định ở lại lập nghiệp - tựa một khúc giao duyên giữa miền xuôi và đại ngàn Tây Nguyên.

Thế nhưng, cái nghèo cứ bám riết lấy gia đình 6 miệng ăn trong căn nhà ván cũ nát, hai đứa con lớn phải bỏ học giữa chừng. Mỗi ngày, vợ chồng anh chị đi làm thuê ở rẫy cà phê, thu nhập bấp bênh.

“Mấy chục năm làm mướn, chưa bao giờ dám nghĩ tới căn nhà mới. Có nhà, có sinh kế ổn định, con cái sẽ có tương lai”, chị Loan nói.

Cùng chung niềm xúc động khi được hỗ trợ kinh phí xây nhà, bà Thị Srơu (64 tuổi, là hộ nghèo của xã) nước mắt rưng rưng. Hôm nay, để chuẩn bị gặp đoàn công tác, bà đã chuẩn bị cho mình bộ váy thổ cẩm đẹp nhất. Dù không thạo tiếng Kinh, bà liên tục nói cảm ơn khi được thăm hỏi, động viên.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ với bà con xã Quảng Trực: “Chúng tôi về đây trên con đường rất đẹp, thấy cuộc sống của bà con yên bình, lòng tôi đầy phấn khởi”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ, đất nước đang bước vào mùa xuân rạng rỡ niềm vui. Dù xuân nào cũng rạng rỡ, nhưng xuân này đặc biệt hơn khi mang đến những niềm vui “rất mới”. Đó là kết quả quan trọng của “cuộc cách mạng” sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; là khí thế sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - kỳ đại hội mở ra tầm nhìn và khát vọng phát triển mạnh mẽ cho đất nước.

Cùng với thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, cả nước cũng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và bước vào quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

“Đây là thời điểm cả hệ thống chính trị đồng sức, đồng lòng. Muốn làm tốt thì cốt lõi vẫn là tinh thần đại đoàn kết; phải khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự chủ, tự lực, tự cường; khơi dậy sự tự tin, tự hào để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Nắm lấy tay bà con, những người quanh năm bám biên giới, cùng bộ đội giữ vững chủ quyền, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ, dù công việc rất bộn bề, Bộ Chính trị, Ban Bí thư vẫn phân công các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, chúc Tết, tặng quà người dân; đặc biệt hướng về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người yếu thế.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ: “Mong bà con có thêm động lực vượt nghèo để vươn lên khá; từ khá vươn lên giàu; đã giàu thì làm giàu hơn nữa, làm giàu chân chính để đóng góp cho sự phát triển của địa phương và cho đất nước”.

Ngày 6-2, tại xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc chương trình “Xuân Chiến sĩ” lần thứ XI - năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như chương trình ăn Tết với bộ đội, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà nhân dân tuyến biên giới cho hơn 650 người; “Chợ Xuân 0 đồng - Lan tỏa yêu thương” gồm 11 gian hàng với hơn 1.000 phần quà; khởi công 60 căn nhà (mỗi căn trị giá 100 triệu đồng) tại xã biên giới Quảng Trực; khánh thành, bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa quân - dân và trao tặng 1 cụm công trình văn hóa, thể dục thể thao trị giá 1,3 tỷ đồng; Ban tổ chức đã trao tặng hơn 2.500 phần quà, tổng trị giá gần 5 tỷ đồng, cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ vùng biên giới. ĐOÀN KIÊN

THU HOÀI