Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân hỗ trợ khắc phục mưa lũ tại Lâm Đồng và Đắk Lắk

Mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương. Với tinh thần trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng của những người ngành điện, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã tham gia chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ do Tổng Công ty Phát điện 3 phát động và trực tiếp đến địa phương bị thiệt hại để hỗ trợ.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng) có mặt tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ. Chỉ trong 3 ngày (26-11 đến 28-11), đoàn đã sửa chữa và khôi phục hệ thống điện cho hơn 30 hộ dân; công tác hỗ trợ vẫn đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, hết mình vì cộng đồng.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân hỗ trợ sửa chữa điện cho người dân vùng mưa lũ tỉnh Đắk Lắk

“Nhìn thấy người dân mất mát quá nhiều sau bão lũ, anh em chúng tôi chỉ mong góp được phần sức nhỏ để giúp bà con sớm có lại ánh sáng trong mỗi ngôi nhà. Dù trời còn mưa lạnh, đường sá chia cắt nhưng mọi người luôn động viên nhau cố gắng. Là người ngành điện, chúng tôi hiểu rằng khôi phục điện sớm không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng", anh Nguyễn Hoàng Ngọc Châu, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, cho biết.

Trao tặng 200 phần quà và nhu yếu phẩm cho người nhân dân xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng

Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, công ty cũng quan tâm đến việc chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ. Ngày 27-11, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân phối hợp cùng Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 trao tặng 200 phần quà và nhu yếu phẩm trị giá 450 triệu đồng cho chính quyền và nhân dân xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng) - địa bàn nơi công ty đang đứng chân.

Trước đó, trong đợt 1 của chương trình, từ ngày 12-11 đến 15-11-2025, đoàn cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều phần việc cấp thiết, hỗ trợ trực tiếp bà con bị ảnh hưởng nặng hậu bão số 13.

Các kỹ sư của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã tập trung kiểm tra, sửa chữa và thay thế thiết bị tại 4 điểm bị ảnh hưởng nặng. Đoàn tập trung sửa chữa đường dây điện, thiết bị điện, hệ thống điện được đấu nối lại đồng bộ, giúp khôi phục nguồn điện, vệ sinh chỉnh trang cho các trường học và cơ quan trên địa bàn. Nhờ đó, điều kiện sinh hoạt, học tập và làm việc bà con địa phương bước đầu được ổn định trở lại.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ người dân vùng lũ

Các hoạt động thiết thực, kịp thời và đầy trách nhiệm này đã được chính quyền và nhân dân các địa phương tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao. Đây là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân/Tổng Công ty Phát điện 3 trong việc đồng hành cùng chính quyền và ngành điện địa phương đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

TIẾN THẮNG