16 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Thông tin trên được đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trưa nay 3-1.

Theo báo cáo khai thác từ cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông, từ 10 giờ ngày 2-1 đến 10 giờ hôm nay, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 27 người.

So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 20 vụ, giảm 14 người chết, giảm 2 người bị thương; so với ngày hôm qua giảm 36 vụ, giảm 25 người chết, giảm 29 người bị thương...

Một vụ tai nạn giao thông trên đường Võ Thị Sáu, Hà Nội ngày 2-1

Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 27 người. Tuyến đường sắt và đường thủy nội địa ghi nhận không xảy ra tai nạn.

Tính tới 10 giờ ngày 3-1, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.590 trường hợp vi phạm; tạm giữ 116 xe ô tô, 3.605 xe mô tô, 183 phương tiện khác; tước hơn 400 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm trên giấy phép lái xe đối với 2.119 trường hợp.

Trong số 11.590 trường hợp vi phạm, có 3.472 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 1.966 trường hợp vi phạm về tốc độ...

Tính chung 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước đã có 75 người chết vì tai nạn giao thông.

ĐỖ TRUNG