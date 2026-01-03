Xã hội

Giao thông

16 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết Dương lịch

SGGPO

Thông tin trên được đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trưa nay 3-1.

Theo báo cáo khai thác từ cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông, từ 10 giờ ngày 2-1 đến 10 giờ hôm nay, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 27 người.

So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 20 vụ, giảm 14 người chết, giảm 2 người bị thương; so với ngày hôm qua giảm 36 vụ, giảm 25 người chết, giảm 29 người bị thương...

2214.jpg
Một vụ tai nạn giao thông trên đường Võ Thị Sáu, Hà Nội ngày 2-1

Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 27 người. Tuyến đường sắt và đường thủy nội địa ghi nhận không xảy ra tai nạn.

Tính tới 10 giờ ngày 3-1, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.590 trường hợp vi phạm; tạm giữ 116 xe ô tô, 3.605 xe mô tô, 183 phương tiện khác; tước hơn 400 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm trên giấy phép lái xe đối với 2.119 trường hợp.

Trong số 11.590 trường hợp vi phạm, có 3.472 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 1.966 trường hợp vi phạm về tốc độ...

Tính chung 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước đã có 75 người chết vì tai nạn giao thông.

Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Tai nạn giao thông 3 ngày nghỉ tết dương có 75 người chết vì tai nạn giao thông Cục cảnh sát giao thông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn