Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 127.000 lượt hành khách trong ngày 3-1

Chiều 3-1, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dù ngày gần cuối đợt nghỉ Tết Dương lịch, nhưng lượng hành khách đi lại thông qua cảng tiếp tục ở mức cao với tổng cộng 762 chuyến bay đi và đến, phục vụ hơn 127.000 lượt hành khách.

Hành khách tại nhà ga T1, ga quốc tế lượng hành khách đi lại vẫn rất đông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Trung tâm điều hành Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày có 383 chuyến bay xuất phát và 379 chuyến bay đến. Các chuyến bay quốc nội chiếm tỷ trọng lớn với 445 chuyến, trong đó 223 chuyến đi và 222 chuyến đến. Số chuyến bay quốc tế được khai thác là 317 chuyến, bao gồm 160 chuyến đi và 157 chuyến đến. Ngoài các chuyến bay chở khách, sân bay còn khai thác một số chuyến bay hàng hóa và chuyến bay chuyên cơ.

Tổng số hành khách thông qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong ngày dự kiến đạt 127.199 lượt. Trong đó, lượng khách đi là 62.162 người, gần tương đương giữa quốc nội và quốc tế. Lượng khách đến đạt 65.037 người, với hành khách quốc nội chiếm hơn 37.000 lượt. Các khung giờ cao điểm tập trung vào buổi sáng sớm và chiều tối, khi mật độ chuyến bay tăng cao.

Hành khách tại nhà ga T1, ga quốc tế - Ảnh: QUỐC HÙNG

Đặc biệt, tại nhà ga T3 – nhà ga mới phục vụ các chuyến bay quốc nội, tổng cộng 276 chuyến bay được khai thác, chia đều cho chiều đi và đến. Lượng hành khách thông qua nhà ga T3 trong ngày đạt khoảng 41.550 lượt, trong đó hơn 18.800 hành khách đi và gần 22.700 hành khách đến. Không gian rộng, quy trình làm thủ tục và soi chiếu an ninh được tổ chức khoa học đã góp phần giảm áp lực cho các nhà ga còn lại.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Ghi nhận thực tế cho thấy, dù lượng khách đông, hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất diễn ra ổn định. Các hãng hàng không tăng cường nhân sự tại quầy thủ tục, phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất để hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn bay được triển khai chặt chẽ.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp thời gian, đến sân bay sớm và theo dõi thông tin chuyến bay để việc đi lại trong những ngày cao điểm đầu năm được thuận lợi, an toàn.

QUỐC HÙNG