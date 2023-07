2 sản phẩm thực phẩm chức năng có chứa ma túy tổng hợp

Mới đây, Công an TP Hà Nội cảnh báo về xuất hiện loại ma túy dưới dạng thực phẩm chức năng làm đẹp da, chữa ung thư.

Phản ứng trước cảnh báo mới đây của Công an TP Hà Nội về việc trên thị trường xuất hiện một số ma túy dưới lớp vỏ bọc là thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành rà soát các hồ sơ về tiếp nhận sản phẩm thực phẩm chức năng.

Theo đó, 2 sản phẩm thực phẩm chức năng có nhãn hiệu: “Lazarus Naturals Full Spectrum CBD TINCTURE” và “Lazarus Naturals RELIEF + RECOVERY CBD MUSCLE GEL” được giới thiệu có "công dụng làm đẹp da, chữa ung thư" bị cảnh báo có chứa chất ma túy tổng hợp Delta-9-tetrahydrocanabinol (THC).

Qua tra cứu dữ liệu tại Cục An toàn thực phẩm, đến thời điểm hiện tại không có tổ chức, cá nhân nào được Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ của các sản phẩm nêu trên. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng có thông tin đối với 2 sản phẩm nêu trên thì cung cấp ngay cho các cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Dưới vỏ bọc là những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhưng bên trong có chứa chất THC được chiết xuất từ cây cần sa, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm liên quan đến ma túy, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.