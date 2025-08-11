28 doanh nghiệp được vinh danh “vì người lao động”

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết, 28 doanh nghiệp sẽ được vinh danh năm 2025. Đây là những doanh nghiệp thực sự nỗ lực vì người lao động của mình.

Quang cảnh cuộc họp báo chiều 11-8

Chiều 11-8 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) họp báo về “Giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025”, nhằm vinh danh các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực trong chăm lo đời sống người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Giải thưởng này được giao cho Báo Lao Động tổ chức.

Theo bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2025, có 28 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh, chọn lọc từ hàng trăm hồ sơ đăng ký tham gia.

Các tiêu chí đánh giá chặt chẽ về trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động, trách nhiệm với Nhà nước, trách nhiệm với xã hội. Trong đó, trách nhiệm với người lao động là chấp hành tốt pháp luật về lao động, có môi trường làm việc an toàn, sạch đẹp.

Đồng thời, các doanh nghiệp này cũng có nhiều chính sách chăm lo cho người lao động tốt hơn và có công đoàn cơ sở hoạt động vững mạnh, có đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, chủ động đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ mới.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cho biết, trong 28 doanh nghiệp được vinh danh năm nay, có nhiều doanh nghiệp đã 9-10 lần đạt các tiêu chí. Có 2 doanh nghiệp bị loại vì gần đây để xảy ra những vi phạm liên quan đến quan hệ lao động.

Lễ trao giải năm nay có ý nghĩa đặc biệt, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tối 15-8 tại Hà Nội, có lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.

Bà Thái Thu Xương khẳng định, giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực chăm lo cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với xã hội, cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Đây cũng là động lực để lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Từ năm 2014 đến nay, chương trình đã vinh danh 578 lượt doanh nghiệp. Trong đó, có 20 doanh nghiệp đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2025, chương trình ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước dưới 50% - phù hợp tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

PHÚC HẬU