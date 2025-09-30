3 thủy điện lớn ở miền Bắc mở 11 cửa xả, Đà Nẵng di dời khẩn 7 ngôi nhà khỏi khu vực sạt lở

Miền Bắc vẫn mưa rất lớn đến chiều 30-9. Nhiều nơi ngập nặng. 3 thủy điện lớn buộc phải xả nước qua 11 cửa để điều tiết.

Đến chiều 30-9, Hà Nội vẫn mưa như trút. Ở thượng nguồn sông Hồng, nước lũ đã tràn vào nhiều khu dân cư ven sông thuộc phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai).

Chiều 30-9, Hà Nội vẫn mưa như trút, sấm đì đùng. Ảnh: ANNA

Hà Nội mưa không ngớt, trời tối sầm suốt cả ngày

Nhiều khu vực thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ… cũng đang ngập úng, nước lũ cuồn cuộn đổ về.

Nước ngập mênh mông ở xã Lạc Sơn (tỉnh Phú Thọ) ngày 30-9

Thông tin cập nhật đến chiều 30-9 từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lớn trên diện rộng do hoàn lưu bão số 10 đã khiến lũ vượt báo động 3 trên sông Thao (Lào Cai), sông Mã (Thanh Hóa) và sông Cả (Nghệ An).

Hiện lưu lượng nước đổ về các hồ chứa vẫn duy trì ở mức cao. Hiện tại, hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 7 cửa xả đáy, hồ Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy, còn hồ Thác Bà mở 2 cửa xả mặt. Các hồ này được lệnh mở cửa xả nước từ 20 giờ đêm 29-9 và tiếp tục mở thêm từ 3 giờ sáng 30-9.

Thủy điện Hòa Bình xả nước

Ngoài các thủy điện lớn thuộc quản lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), một số hồ thủy điện nhỏ tại Lào Cai cũng đang cấp tốc xả lũ. Do đó, nước sông Hồng sẽ lên nhanh. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Thao.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo vận hành xả lũ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất nông nghiệp và thủy sản của người dân vùng hạ lưu.

Trong khi đó, tại nhiều địa phương vẫn còn tình trạng người dân chủ quan đi qua vùng ngập lụt, sạt lở hoặc vượt ngầm tràn khi nước dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng.

Nhiều nơi ở ngoại ô Hà Nội đang ngập sâu, chiều 30-9

Nước lênh láng ở phố Cát Linh (Hà Nội) chiều 30-9. Ảnh: HÀ NHUNG

* Cũng trong hôm nay, Đảng ủy xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) thông tin, địa phương vừa tổ chức các lực lượng di dời khẩn cấp 7 ngôi nhà tại khu dân cư Pứt có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Hơn 150 dân và các lực lượng đóng chân trên địa bàn xã Hùng Sơn đã di dời 7 căn nhà của người dân đến nơi an toàn

Hơn 150 quân và dân ở xã biên giới hợp sức khiêng 7 ngôi nhà khỏi khu vực sạt lở

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 10, tại xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe doạ trực tiếp đến tính mạng và tài sản của bà con nhân dân. Trong đó, điểm sạt lở xuất hiện đã đe dọa khu dân cư Pứt nên buộc phải di dời khẩn cấp 7 hộ dân với 38 nhân khẩu đến nơi ở an toàn.

7 ngôi nhà bằng gỗ được các lực lượng hợp sức di chuyển

Trước tình hình cấp bách, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng bộ đội biên phòng, công an, dân quân cùng với sự tham gia của đông đảo nhân dân tiến hành di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm. Trong buổi sáng cùng ngày, hơn 150 người đã chung sức, đồng lòng hỗ trợ di chuyển 7 ngôi nhà của bà con thôn Pứt đến nơi an toàn.

Hình ảnh những ngôi nhà được khiêng đi bằng sức người đã thể hiện rõ nét tình đoàn kết quân – dân nơi vùng cao biên giới

Cơ quan chức năng đề nghị báo chí tăng cường tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin chính thống, khuyến cáo cộng đồng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh và chấp hành chỉ đạo của chính quyền địa phương. Đồng thời, báo chí và các địa phương cần phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất theo các tài liệu hướng dẫn chuyên môn. Theo hướng dẫn của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, người dân nên ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp quốc gia qua Tổng đài 112 để kịp thời thông báo sự cố thiên tai và yêu cầu trợ giúp khi cần thiết.

Cần làm gì khi có mưa lũ, ngập lụt?

Cẩm nang hướng dẫn của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai

Quân đội tăng cường lực lượng giúp nhân dân TP Huế khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 30-9, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Huế tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ khẩn trương giúp nhân dân thu hoạch lúa và sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh để đưa nhân dân trở lại cuộc sống ổn định sau khi bão đi qua.

>> Video Quân đội tăng cường lực lượng giúp nhân dân TP Huế khắc phục hậu quả bão số 10

Tại xã Quảng Điền, Bộ CHQS TP Huế điều động hơn 60 cán bộ chiến sĩ bộ đội và dân quân địa phương khẩn trương giúp nhân dân khắc phục, sữa chữa và lợp lại những ngôi nhà bị bão số 10 làm tốc mái, hư hỏng.

Nỗ lực giúp người dân xã Quảng Điền, TP Huế lợp mái nhà hư hỏng sau bão số 10

Tại các xã A Lưới 1 và A Lưới 5, Bộ CHQS TP Huế chỉ đạo Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – A Lưới và các lực lượng dân quân địa phương chạy đua với thời gian, khẩn trương giúp nhân dân nhanh chóng hoàn thành việc thu hoạch lúa hè thu bị hư hỏng vì mưa bão số 10, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho bà con.

Bộ đội Biên phòng TP Huế giúp đồng bào A Lưới thu hoạch lúa đổ gãy, ngập úng do bão số 10 gây ra

Bộ CHQS TP Huế yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự phòng thủ các khu vực và Ban chỉ huy quân sự 40 xã, phường nhanh chóng nắm tình hình, triển khai lực lượng khẩn trương giúp địa phương dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, không để ách tắc giao thông tại các tuyến đường dân sinh để nhân dân sớm trở lại cuộc sống bình thường sau bão đi qua.

PHÚC HẬU - NGUYỄN CƯỜNG - VĂN THẮNG - QUANG ĐẠO