48% doanh nghiệp Việt Nam chưa biết về thẩm định chuỗi cung ứng của thị trường EU

Hội thảo nhằm định hướng hành động để doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục xuất khẩu bền vững sang thị trường quan trọng này.

Quang cảnh hội thảo

Gần đây, Liên minh châu Âu (EU) và một số nước thành viên thiết lập các quy định pháp luật mới về thẩm định chuỗi cung ứng. Việc này nhằm ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp trong nhận diện, đánh giá, ngăn ngừa và chịu trách nhiệm các rủi ro… phát sinh trong hoạt động kinh doanh và toàn bộ chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

EU là thị trường quan trọng của xuất khẩu Việt Nam (chiếm 15,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đi toàn thế giới giai đoạn 2015-2024).

Tuy nhiên, theo VCCI, 48% doanh nghiệp Việt Nam phản hồi chưa từng biết tới và 46,7% đã nghe nói nhưng chưa từng tìm hiểu sâu về Chỉ thị thẩm định tính bền vững của doanh nghiệp do EU ban hành.

Bà Vanessa Steinmetz, Giám đốc Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF) Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI nhấn mạnh: “Dù doanh nghiệp Việt Nam không phải là đối tượng trực tiếp của luật, nhưng với vai trò là nhà cung ứng nguyên liệu, nhà sản xuất, doanh nghiệp logistics hay đơn vị vận chuyển thì doanh nghiệp Việt Nam buộc phải tuân thủ yêu cầu về minh bạch, trách nhiệm môi trường và quyền con người nếu muốn duy trì hợp tác với các đối tác lớn tại châu Âu”.

Nhìn từ góc độ khác, những quy định này không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội. Bà Vanessa Steinmetz, Giám đốc Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF) Việt Nam cho biết: “Ở châu Âu, các quy định mới đang được đưa ra để làm cho chuỗi cung ứng trở nên minh bạch và bền vững hơn. Đối với nhiều doanh nghiệp thì điều này nghe có vẻ rất phức tạp và thậm chí đáng lo ngại. Tuy nhiên, cốt lõi của nó là xây dựng niềm tin, niềm tin giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp và người tiêu dùng”.

Theo TS Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng nhóm nghiên cứu VCCI, các hiệp hội, các tổ chức liên quan cần tăng cường hỗ trợ về thông tin và đào tạo năng lực cho doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý nhà nước cần nhận diện và cảnh báo doanh nghiệp các rủi ro vi phạm quyền lao động, môi trường trong hoạt động của doanh nghiệp khi thanh tra, kiểm tra.

HÀ NGUYỄN