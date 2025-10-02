5 địa phương dẫn đầu chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025

Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia 2025, Bộ KH-CN đã chính thức công bố chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025.

Theo kết quả công bố, TP Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí số 1, dẫn đầu cả nước với điểm số cao nhất. Xếp thứ 2 là TPHCM, thứ 3 là Quảng Ninh, tiếp theo là TP Hải Phòng xếp thứ 4 và thành phố Huế xếp thứ 5. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Hà Nội giữ vị trí dẫn đầu cả nước, với 18/52 chỉ số thành phần đứng đầu.

Danh sách 5 địa phương đứng đầu PII 2025 được công bố tại sự kiện

Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) phản ánh toàn diện, khách quan về bức tranh phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KH-CN và ĐMST của từng địa phương. Bộ chỉ số không chỉ chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, mà còn xác định tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy ĐMST.

Được thử nghiệm từ năm 2022 và triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc từ 2023, PII nhanh chóng trở thành công cụ quan trọng giúp địa phương hoạch định chính sách và chiến lược phát triển.

TP Hà Nội 3 năm liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu chỉ số PII cả nước

Ở vị trí thứ 2, TPHCM là địa phương lớn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội dựa trên KH-CN và ĐMST. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp TPHCM giữ vị trí thứ 2. Năm 2025, TPHCM dẫn đầu về trụ cột “Cơ sở hạ tầng” và có 13/52 chỉ số đứng đầu cả nước. Trong khi đó, Quảng Ninh liên tiếp nằm trong tốp 10 PII năm 2023 và năm 2024. Năm 2025 Quảng Ninh đã vươn lên vào tốp 3 khi đứng đầu 7 chỉ số trong PII 2025.

TP Hải Phòng xếp vị trí thứ 4 khi là địa phương có công nghiệp phát triển với các lợi thế về logistics, cảng biển. Đây cũng là địa phương dẫn đầu trụ cột về “Thể chế” trong PII 2025.

Ở vị trí thứ 5, TP Huế là địa phương có khu vực dịch vụ phát triển và có thế mạnh về vốn con người, nghiên cứu và phát triển.

Kết quả chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2025

Bộ chỉ số PII là sáng kiến của Việt Nam, được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, dựa trên phương pháp luận và kỹ thuật tính toán do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chuyển giao từ chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII).

Chỉ số PII đã được chuyên gia WIPO kiểm định độc lập, khẳng định đạt chuẩn chất lượng quốc tế về thống kê và phương pháp luận. Đây cũng là bộ công cụ duy nhất hiện nay cho phép đánh giá toàn diện về mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KH-CN và ĐMST ở cấp địa phương. WIPO đánh giá rất cao cách tiếp cận này của Việt Nam, coi đây là hình mẫu để nhiều quốc gia khác học tập khi triển khai bộ chỉ số tương tự.

Theo báo cáo GII 2025, Việt Nam đứng thứ 44/139 nền kinh tế, giữ vị trí thứ 2/37 nhóm nước thu nhập trung bình thấp và thứ 9 trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á và châu Đại Dương. Đáng chú ý, suốt một thập kỷ qua, Việt Nam luôn duy trì thành tích vượt trội so với mức thu nhập của mình. Một số chỉ số thể hiện rõ lợi thế cạnh tranh của Việt Nam gồm: tỷ trọng xuất - nhập khẩu công nghệ cao trong thương mại, xuất khẩu hàng hóa sáng tạo, tăng trưởng năng suất lao động và sáng tạo ứng dụng di động.

Việc xây dựng PII 2025 được thực hiện minh bạch, khách quan, với dữ liệu thu thập từ các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đây là căn cứ quan trọng để Chính phủ và các tỉnh, thành phố xây dựng chiến lược, chính sách phù hợp, phát huy tiềm năng, khắc phục hạn chế, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo lan tỏa sâu rộng trên cả nước.

TRẦN BÌNH