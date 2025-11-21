Xã hội

5km bờ sông Cái Phan Rang sạt lở, uy hiếp nhà dân

Ngày 21-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền đã kiểm tra khu vực sạt lở nghiêm trọng ven sông Cái Phan Rang, đoạn dọc quốc lộ 27 thuộc thôn Phú Nhuận, xã Mỹ Sơn.

Nhiều ngày mưa lớn khiến bờ sông Cái Phan Rang qua thôn Phú Nhuận bị sạt lở, kéo dài khoảng 5km. Đoạn xói lở nặng nhất dài 500m, chỉ còn cách quốc lộ 27 khoảng 35m. Ngay sau khi nắm thông tin, lãnh đạo xã Mỹ Sơn đã vận động 20 hộ dân bị ảnh hưởng di dời đến nhà người thân và căng dây cảnh báo nguy hiểm.

z7248754489854_04553158c1eeb9a40357dc3342b24263.jpg
Bờ đê sông Cái Phan Rang bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: CÔNG AN XÃ MỸ SƠN

Sau kiểm tra, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận kiến nghị của UBND xã Mỹ Sơn về chủ trương đầu tư bờ kè để bảo đảm an toàn lâu dài. Trước mắt, tỉnh sẽ đầu tư khẩn cấp đoạn sạt lở nặng nhất dài 500m. UBND xã cần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của các hộ dân gần khu vực sạt lở; chủ động ứng phó tại các điểm có nguy cơ sạt lở.

z7248727907011_1786be575c29957ecf26ff66b5426fc8.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra khu vực sạt lở. Ảnh: NHẬT THANH
z7248727902287_463b87f89228e257fb2a129d479bbe20.jpg
Bờ đê sông Cái bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: NHẬT THANH

Cùng ngày, Công an xã Mỹ Sơn thông báo các hộ dân sống gần bờ sông, suối và vùng trũng có dấu hiệu sụt lún phải khẩn trương thu dọn đồ đạc cần thiết và di chuyển đến nơi an toàn.

Người dân không ngủ lại qua đêm tại khu vực nguy hiểm; không đi qua các điểm nước chảy xiết, bờ sông đang xói mòn. Khi phát hiện vết nứt đất, dòng chảy mạnh bất thường… phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc Công an xã để được hỗ trợ kịp thời.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG

