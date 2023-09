7 người chết và mất tích do mưa lũ đêm qua 12-9

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tối 12-9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất làm ít nhất 7 người chết và mất tích.

Trong đó, 2 người chết là Vù A Ng. (sinh năm 1999) và Vù A G. (sinh năm 1991) cùng 4 người mất tích tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa; 1 người mất tích tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát.

Còn theo thông tin từ người dân tại thị xã Sa Pa, trận mưa lớn kéo dài từ khoảng từ 19 giờ đến hơn 21 giờ ngày 12-9 đã khiến mực nước đầu nguồn dâng cao, xảy ra lũ quét, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại thôn Nậm Than, Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa.

Theo số liệu thống kê sơ bộ ban đầu, tính đến thời điểm hiện tại đã có 2 người tử vong được tìm thấy do bị lũ cuốn trôi tại thôn Nậm Than và 4 người mất tích tại 2 thôn Nậm Than, Nậm Cang.

Các nạn nhân là người dân địa phương đang trông trại nuôi cá nước lạnh. Trên địa bàn xã Liên Minh, thị xã Sa Pa hiện có 62 trang trại nuôi cá hồi, cá tầm, cá hồi với khoảng 600 bể nuôi cá đã bị cuốn trôi trên 90%.

Người dân sống dọc dòng suối Nậm Pá, thôn Nậm Cang bị cô lập hoàn toàn, do cây cầu duy nhất dẫn vào đây đã bị nước lũ đánh sập.

Hiện nay, thị xã Sa Pa đang huy động mọi lực lượng tìm kiếm, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Dự báo ngày và đêm 13-9, khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 130mm. Từ ngày 13 đến 14-9, khu vực Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 14-9, mưa lớn ở khu vực Bắc bộ có xu hướng giảm. Bắc Trung bộ còn có khả năng mưa kéo dài đến hết ngày 15-9.

Sáng 13-9, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do ông Phạm Đức Luận, Chánh văn phòng, làm trưởng đoàn, đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.