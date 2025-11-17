Nha Trang: Nhiều nơi ngập sâu hơn 1m do mưa lũ

Mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Cái đổ về hạ du khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngập sâu từ 1m.

Ngày 17-11, khu vực các phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang và xã Diên Khánh bị ngập nặng vì lũ từ thượng nguồn đổ về sau hai ngày mưa lớn.

Từ sáng nay, lũ đổ về chia cắt các tuyến đường nối Nha Trang - Diên Khánh. Nước ùa vào hàng trăm nhà dân hạ du sông Cái với độ sâu từ 0,5m, có nơi trên 1,5m. Nhiều người dân lên mạng xã hội cầu cứu; có người nhờ bạn bè đến mang theo nhu yếu phẩm.

Tại khu vực đường 23 tháng 10, phường Tây Nha Trang, điểm phía Đông bắt đầu vị trí chia cắt hàng trăm hộ dân trong khu vực. Lực lượng chức năng được huy động, mang theo phao, áo phao tiếp cận, đưa người dân bị cô lập đến nơi an toàn.

Tại các khu vực Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái (phường Tây Nha Trang) bị ngập nặng, lực lượng cứu hộ khẩn trương ứng cứu người dân với tinh thần xa trước, gần sau, ưu tiên người già, trẻ em.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động hỗ trợ người dân khu vực phường Tây Nha Trang và các xã Diên Khánh, Suối Hiệp, Suối Dầu. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn nhiều vị trí bị ngập, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Đặc biệt, đường 23 tháng 10 đoạn qua xã Diên Khánh ngập toàn bộ, thôn An Ninh và thôn Phước Trạch bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều người dân bỏ xe máy, lội nước về phường Tây Nha Trang hỗ trợ gia đình đang bị cô lập.

Bè nổi do người dân tự chế để mau chóng về nhà. Công tác di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm được triển khai khẩn trương.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, sáng 17-11, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm, có nơi trên 200mm.

Anh Đoàn Quang Đức (trú phường Tây Nha Trang) cho biết lũ về nhanh, nước ngập sâu ngang ngực. Nhà anh làm nền cao hơn mặt đường 1m nhưng vẫn chìm trong nước.

Đến hơn 17 giờ, nước lũ vẫn đổ về hạ nguồn với lưu lượng lớn. Anh Lê Xuân (trú phường Tây Nha Trang) lắc đầu nói: "Tôi đi làm về, thấy nhà đã ngập sâu. Toàn bộ tài sản coi như bỏ hết".

Trong chiều và đêm 17-11, toàn tỉnh Khánh Hòa được dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm, có nơi trên 100mm.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG