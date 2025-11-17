Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025), ngày 17-11, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM đến thăm gia đình GS-TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm gia đình GS-TS Nguyễn Tấn Phát

Đi cùng đoàn có đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang chúc GS-TS Nguyễn Tấn Phát cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, mãi là "cây cao bóng cả" để thế hệ sau cố gắng tiếp bước.

Bí thư Thành ủy TPHCM trao đổi với GS-TS Nguyễn Tấn Phát rằng, ngành giáo dục nước ta hiện nay đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, theo hướng nâng cao hiệu quả và hiệu năng trong toàn hệ thống.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng cho biết, chủ trương sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học sẽ được thực hiện có chọn lọc và thận trọng, tập trung hợp nhất các đơn vị quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả. Mục tiêu chính là bảo vệ và duy trì uy tín, thương hiệu của các trường đại học lớn. Việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục sẽ theo tỷ lệ nhất định, không để xảy ra xáo trộn.

Song song với việc củng cố nội lực, công tác hợp tác quốc tế cũng đang được đẩy mạnh. Nhiều cơ sở giáo dục nước ngoài bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao sự ổn định cùng định hướng phát triển của nền giáo dục Việt Nam.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi GS-TS Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trao đổi với GS-TS Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh sự cần thiết của một tinh thần quản trị mới, đó là loại bỏ tính hình thức và đề cao hiệu quả, trách nhiệm.

​Để minh chứng cho sự thay đổi này, Bí thư Thành ủy TPHCM lấy ví dụ từ cuộc gặp gỡ gần đây với 74 hiệu trưởng trường đại học, đã bỏ các thủ tục truyền thống như đọc diễn văn khai mạc hay tặng hoa, thay vào đó là tập trung lắng nghe trực tiếp những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các trường nhằm tìm kiếm giải pháp tháo gỡ kịp thời.

​Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định không khí đổi mới thực chất này đang lan tỏa mạnh mẽ từ cấp Trung ương đến địa phương. Các cán bộ cơ sở đang dần thích nghi với nhịp độ làm việc mới, chuyển từ cách làm dàn trải sang tập trung cao độ vào các nhiệm vụ trọng điểm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc GS-TS Nguyễn Tấn Phát cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, mãi là "cây cao bóng cả" để thế hệ sau cố gắng tiếp bước. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bày tỏ niềm vui mừng, GS-TS Nguyễn Tấn Phát gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo TPHCM. Dịp này, GS-TS Nguyễn Tấn Phát đã gửi tặng đồng chí Trần Lưu Quang cùng các thành viên trong đoàn cuốn tiểu thuyết “Hoàng hôn lóng lánh” do chính GS-TS viết trong thời gian 2 năm và đã được xuất bản vào năm 2024.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG