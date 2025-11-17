Xã hội

Nước sông Hoài dâng cao, chia cắt tuyến đường Lê Lợi. Ảnh: PHẠM NGA

Phố cổ Hội An lại ngập, người dân tất bật kê cao đồ đạc

Ngày 17-11, mực nước sông Hoài tại phường Hội An (TP Đà Nẵng) dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường ven sông bị ngập sâu, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân, tiểu thương.

Ghi nhận tại hiện trường, nước ngập đến đầu gối tại một số đoạn đường thấp, khiến nhiều hộ kinh doanh phải khẩn trương kê cao đồ đạc, di chuyển hàng hóa lên nơi an toàn. Một số tiểu thương cho biết, sáng cùng ngày nước chỉ mấp mé hiên nhà, nhưng đến trưa đã dâng nhanh, buộc họ phải ứng phó gấp.

z7233486638139_94d33ab56592bbddfa321b22f0aa84b5.jpg
Tiểu thương chợ Hội An dọn hàng tránh thiệt hại. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z7233486646118_e2ed4184690a632c8b0c6a89148bc850.jpg
Một số sạp hàng chợ Hội An đã được kê cao để tránh lụt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại diện UBND phường Hội An cho biết, đơn vị đã chủ động phát cảnh báo từ sớm để người dân kịp thời chuẩn bị ứng phó. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước, đồng thời nhắc nhở người dân cảnh giác, bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn.

z7233486607678_a01c70e9932b550ce911e462fec51ac2.jpg
Nước lên nhanh, nhiều khu vực ở phố cổ Hội An bắt đầu ngập. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z7233486625607_8e3593f86be812ccc4e63f00c253fd67.jpg
Nước sông dâng ở khu vực chợ Hội An trưa 17-11. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chị Hoàng Thị Khánh Ly (ngụ tại phường Hội An) cho biết, đây là lần thứ 3 nước lũ tràn vào nhà kể từ cuối tháng 10. “Tuy mực nước lần này chưa cao như đợt lũ lịch sử vừa qua, nhưng vợ chồng tôi không dám chủ quan, đã tranh thủ đưa toàn bộ đồ đạc lên cao ngay từ sáng sớm”, chị Ly chia sẻ.

PHAM NGA 3.jpg
Công nhân môi trường được huy động vớt rác, khơi thông dòng chảy. Ảnh: PHẠM NGA
PHAM NGA 4.jpg
Nước lũ dâng cao, tràn vào các hàng quán ven sông Hoài. Ảnh: PHẠM NGA
PHAM NGA 5.jpg
PHAM NGA 6.jpg
Nước lũ dâng cao, tràn vào các hàng quán ven sông Hoài. Ảnh: PHẠM NGA
PHAM NGA 7.jpg
PHAM NGA 8.jpg
PHAM NGA 9.jpg
PHAM NGA 10.jpg
