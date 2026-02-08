Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây tổ chức chợ quê nghĩa tình

Sáng 8-2, Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) tổ chức phiên "Chợ quê nghĩa tình ngày tết" tặng quà đến nữ công nhân, người lao động khó khăn không có điều kiện về quê đón tết.

Chương trình là sự chia sẻ, lan tỏa yêu thương của chính quyền địa phương, các hội viên Hội LHPN phường, cũng như mạnh thường quân đến với nữ công nhân, những người lao động khó khăn để thấy dù tết xa quê vẫn nồng ấm tình cảm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây trao quà tết và gửi những lời chúc tốt đẹp đến người dân

Bà Đặng Thị Kim Thoa, Chủ tịch hội LHPN phường Trung Mỹ Tây chia sẻ, mỗi món quà tuy không lớn về vật chất nhưng là sự động viên tinh thần, sẻ chia để "không ai bị bỏ lại phía sau" trong dịp Tết Nguyên đán.

Dịp này, Hội LHPN phường trao 120 suất quà tết cho các nữ công nhân và người lao động khó khăn.

Ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây trao quà tết

Bà Đặng Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây trao quà tết cho các dì, các chị

Đặc biệt, đến với phiên chợ tết hôm nay, các dì, các chị còn có cơ hội lựa chọn những chiếc áo dài cho mình, những tấm áo mới cho con và mang về cả những chậu cây tươi thắm để ngày tết thêm vui.

Các dì, các chị lựa chọn áo tại gian hàng áo mới

Phía sau niềm vui của những người nhận quà là niềm vui của người tổ chức, đóng góp cho chương trình.

Ai cũng thấy háo hức khi có thể cùng nhau mang đến sự ấm áp ngày xuân cho người lao động còn khó khăn.

Niềm vui lan tỏa khắp chương trình

THANH DUNG