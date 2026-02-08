Nét đẹp tết xưa trong không gian nay

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” là sự kiện văn hóa do UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện, phường Phú Định phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ nay đến ngày 15-2 (khai mạc chính thức vào tối 12-2), tại tuyến đường Bình Đông, Nguyễn Văn Của (dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, phường Phú Định).

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” trong những ngày Tết Nguyên đán ở khu vực Bến Bình Đông. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống

Trong ký ức của người dân vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn xưa, Bến Bình Đông là điểm giao thương buôn bán sầm uất với các kho gạo, chành lúa lớn bậc nhất Nam bộ. Theo sự phát triển của đô thị TPHCM hôm nay, tuy vai trò vận chuyển của kênh Tàu Hủ không còn như trước, nhưng mỗi khi tết đến xuân về, những chiếc thuyền, ghe từ các vùng Sa Đéc, Cái Mơn, Chợ Gạo… mang theo hoa kiểng, trái cây chưng tết, neo về bến cũ, làm cho không gian của Bến Bình Đông những ngày giáp tết thêm rực rỡ. Người dân thành phố tìm đến đây để mua hoa, đi chợ tết, thưởng lãm một không gian tết độc đáo, mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống.

Với sự hiện hữu của giá trị văn hóa độc đáo ấy, từ năm 2013, Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” được tổ chức phục dựng, từng bước trở thành một không gian văn hóa đặc trưng của địa phương. Đến năm 2020, chợ hoa xuân chính thức được TPHCM công nhận là một trong những lễ hội, sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu thường niên.

Nét mới trong thời đại mới

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn phường Phú Định bước sang giai đoạn mới. Theo đó, phường Phú Định tổ chức chợ hoa xuân song song với 2 vai trò: khu chợ mua bán theo mùa của thương nhân và khu vực vui chơi, tham quan ngắm cảnh của người dân. Khách tham quan chiêm ngưỡng hình ảnh những thuyền hoa cập bến, bạn hàng chọn và chuyển hoa lên bờ, các thương hồ dọn dẹp thuyền hoa chuẩn bị cho hành trình trở về…

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” năm nay có gần 400 lô kinh doanh các loại hoa bonsai, trái cây, rau củ, mặt hàng OCOP, các sản phẩm đặc trưng vùng miền… Bên cạnh đó, chợ hoa xuân còn có những khu vực phục vụ riêng cho du khách như: sân khấu dưới nước, phố ẩm thực, phố ông đồ, cổng chào và các tiểu cảnh trang trí... Hoạt động của chợ hoa xuân gồm: chương trình biểu diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử trên ghe bầu di chuyển dọc kênh Tàu Hủ; các tiết mục biểu diễn Lân - Sư - Rồng, chương trình ca múa nhạc; cụm tiểu cảnh Phú Định nghênh xuân với hình ảnh linh vật năm Bính Ngọ, ghe tàu đầy ấp hàng hóa…; không gian Gốm Hoa trưng bày sản phẩm gốm thủ công hòa trộn với hoa kiểng; không gian trải nghiệm gói và nấu bánh tét Trà Cuôn; phố Ông Đồ tặng chữ cho du khách; khu ẩm thực truyền thống giới thiệu các món ăn ngày Tết của nhiều vùng miền…

UBND phường Phú Định cũng vừa ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi số, đồng thời khởi động mô hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên nền tảng số. Trong đó, điểm nhấn của chương trình là triển khai và vận hành website Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” về những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của địa phương.

Tại Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” năm nay có một không gian đặc biệt với tên gọi Ngôi Nhà Chung, trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các vùng miền (OCOP). Ngôi Nhà Chung bên cạnh việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP của địa phương, còn tôn vinh tài nguyên văn hóa, sự sáng tạo của người Việt…

