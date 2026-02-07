Lan tỏa yêu thương trong Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”

Là hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi tết đang đến gần.

Chiều 7-2 (nhằm 20 tháng Chạp năm Bính Ngọ), khu phố 87, phường An Lạc (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” năm 2026 tại khu A - chung cư Lê Thành, trong không khí rộn ràng, ấm áp và giàu tính sẻ chia.

Ngày hội diễn ra tại sảnh khu A - chung cư Lê Thành, phường An Lạc. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Chương trình mở đầu với các tiết mục văn nghệ chào xuân đặc sắc như múa lân sư rồng, các ca khúc mừng xuân và liên khúc thiếu nhi do người dân cùng các trường mầm non trên địa bàn biểu diễn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Sau lễ khai mạc, ban tổ chức trao tặng cây xanh cho khu dân cư, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

Lãnh đạo phường An Lạc trao quà tết cho người cao tuổi neo đơn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại ngày hội, nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai đồng loạt. Ban tổ chức đã trao quà tết cho người cao tuổi neo đơn, trao 12 góc học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 15 trẻ em từ chương trình “Cây mùa xuân” của Hội Bảo trợ thành phố. Từ nguồn xã hội hóa và sự chung tay của các mạnh thường quân, hàng chục trẻ em khó khăn tiếp tục được hỗ trợ, giúp các em có thêm điều kiện vui xuân, đón tết.

Các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận quà tết tại ngày hội. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo bà Nguyễn Thị Cẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường An Lạc, từ nguồn quỹ 126 triệu đồng vận động được địa phương đã trao nhiều phần quà ý nghĩa. Trong đó, học sinh khó khăn được hỗ trợ góc học tập và quà tết trị giá đến 2 triệu đồng/suất; 27 suất học bổng với tổng trị giá 27 triệu đồng được trao cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, cùng 15 phần quà dành cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn.

Bữa tiệc phục vụ người dân tại ngày hội. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Dịp này, Ban tổ chức cũng công bố và trao thưởng cho các tập thể, đơn vị đạt giải tại hội thi “Góc Xuân gia đình Việt” và hội thi gói bánh tét truyền thống, góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa tết cổ truyền. Ngày hội khép lại bằng bữa cơm đoàn kết, nơi người dân cùng quây quần, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.

* Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Chi bộ khu phố 10 tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”.

Chương trình là dịp để cùng nhau sẻ chia, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình; chăm lo tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người, mọi nhà đều có một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn yêu thương.

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây chia sẻ, ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc. Đồng thời đây cũng là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, hướng tới một mùa xuân trọn vẹn, ý nghĩa cho mọi nhà.

Ngày hội đã có hàng trăm phần quà từ Thành ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam TPHCM; UBND phường Trung Mỹ Tây; Ủy Ban MTTQ Việt Nam phường; Đoàn thanh niên phường gửi tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng như trao quà cho các em thiếu nhi.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trung Mỹ Tây trao quà cho thiếu nhi

Trường Quân sự Quân khu 7 cũng trao 20 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Các hộ gia đình nhận quà từ Trường Quân sự Quân khu 7

Ngoài ra, 30 phần quà và bánh tét của khu phố 10 đã được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi món quà trao đi, nhiều nụ cười nhận lại

Mỗi người dân sau khi đến với chương trình không chỉ mang về những món quà tết, phong bao lì mà còn mang theo cả niềm vui, sự trân quý tình cảm ấm áp của lãnh đạo thành phố, phường và cả khu phố.

Niềm vui lan tỏa trong mỗi người dân tham gia chương trình

ĐÌNH DƯ - THANH DUNG