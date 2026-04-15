Ấn Độ, Mỹ và Israel thảo luận về eo biển Hormuz

Theo StratNews Global, ngày 15-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong đó hai lãnh đạo nhất trí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì eo biển Hormuz luôn thông suốt và an toàn.

Thủ tướng Ấn Độ Modi cùng Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington DC.

Theo thông tin được công bố sau cuộc điện đàm kéo dài gần 40 phút, hai bên đã rà soát những tiến triển đáng kể trong hợp tác song phương, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu Ấn Độ - Mỹ trên tất cả các lĩnh vực. Phía Mỹ cũng để ngỏ khả năng sớm công bố một số thỏa thuận lớn với Ấn Độ, trong đó có lĩnh vực năng lượng.

Trước đó, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar điện đàm với người đồng cấp Israel Gideon Sa’ar, trao đổi về nhiều khía cạnh của cuộc khủng hoảng tại Tây Á trong bối cảnh Mỹ áp đặt phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Jaishankar cho biết cuộc trao đổi với người đồng cấp Israel tập trung vào nhiều diễn biến khác nhau liên quan tình hình Tây Á. Sau cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar cho biết hai bên đã thảo luận về Iran, eo biển Hormuz và Lebanon.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Mỹ tuyên bố lực lượng nước này đã chặn hoàn toàn hoạt động thương mại kinh tế ra vào Iran bằng đường biển trong chưa đầy 36 giờ kể từ khi triển khai lệnh phong tỏa. Tờ The Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết hơn 20 tàu thương mại đã vượt qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua.

Các tàu này bao gồm tàu chở hàng và tàu container di chuyển ra vào Vịnh Persian do không hướng đến các cảng của Iran, cũng như nằm trong diện được miễn trừ lệnh phong tỏa và được phép quá cảnh tự do. Một số nguồn tin cho biết nhiều tàu đã chủ động tắt thiết bị phát đáp để giảm nguy cơ bị tấn công.

