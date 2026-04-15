Pháp và Anh tổ chức hội nghị giải quyết căng thẳng ở eo biển Hormuz

Theo tờ Times of Israel, Pháp và Anh dự kiến tổ chức hội nghị giải quyết căng thẳng về eo biển Hormuz vào ngày 17-4.

Thông tin Mỹ phong tỏa các hoạt động giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran trên truyền hình Mỹ. Ảnh: FOX NEWS

Đây là sáng kiến chung của Pháp và Anh, tách biệt với hoạt động quân sự của các bên tham chiến. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết hội nghị sẽ thúc đẩy kế hoạch đa quốc gia nhằm phối hợp bảo đảm cho các hoạt động vận tải biển quốc tế sau khi xung đột tại Trung Đông kết thúc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ đồng chủ trì hội nghị để thảo luận về cách thức khôi phục lưu thông eo biển Hormuz khi điều kiện an ninh cho phép.

Trong diễn biến liên quan, ngày 13-4, Mỹ đã triển khai hơn 15 tàu chiến, gồm một tàu sân bay, một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, một tàu tấn công đổ bộ cùng nhiều tàu bổ trợ khác, nhằm phong tỏa toàn bộ các hoạt động giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran.

Trong 24 giờ đầu tiên triển khai lệnh phong tỏa, các lực lượng tại thực địa báo cáo đã ngăn chặn 6 tàu tìm cách rời khỏi cảng của Iran.

Tuy nhiên, bất chấp khẳng định của quân đội Mỹ, thông tin từ đơn vị cung cấp dữ liệu hàng hải Kpler lại cho thấy ít nhất 2 tàu khởi hành từ các cảng của Iran đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 13-4.

PHƯƠNG NAM