An Giang: Dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Trước anh linh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ quyết tâm xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải dâng hương lên Tượng đài Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: NAM KHÔI

Sáng 18-10, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025).

Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cùng đại diện các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: NAM KHÔI

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh, Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1839, tại làng Bình Nhựt, phủ Tân An, Long An, nay thuộc tỉnh Tây Ninh) là người con của sông nước Nam Bộ, đã hiến trọn cuộc đời cho non sông đất nước.

Cuộc đời ông ngắn ngủi nhưng sáng chói giữa bầu trời Tổ quốc, trường tồn với dân tộc và thời gian. Tên tuổi ông cùng với những anh hùng dân tộc khác đã tạo nên một thế hệ anh hùng mở đầu cho thời kỳ chống thực dân cùng tinh thần tự lực và ý chí dân tộc.

Tiết mục Trống hội khai lễ. Ảnh: NAM KHÔI

Sau phần đọc diễn văn, các đại biểu đã thành kính dâng hương lên Tượng đài Nguyễn Trung Trực, bày tỏ quyết tâm xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh và tinh thần bất khuất của vị Anh hùng dân tộc - người con ưu tú của Nam bộ.

