An Giang: Xử nghiêm tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển Kiên Lương

Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở số lượng phương tiện mà còn ở thái độ hung hăng, thách thức pháp luật của các chủ tàu và thuyền viên khi khai thác trái phép ở vùng biển Kiên Lương (tỉnh An Giang).

Cơ quan chức năng nghi vấn có sự can thiệp, “bảo kê” từ các băng nhóm trong vụ hàng loạt phương tiện khai thác thủy sản trái phép gần bờ xã Kiên Lương (Ảnh minh họa: Nuôi thủy sản ven bờ ở xã Kiên Lương)

Liên quan việc thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt phương tiện khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển xã Kiên Lương (tỉnh An Giang), sáng 24-1, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết đã đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, lực lượng quân sự địa phương, lực lượng kiểm ngư và các đơn vị, địa phương liên quan duy trì lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát liên tục tại khu vực biển xã Kiên Lương và các vùng biển trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng phải kiên quyết giải tán các đám đông, buộc các phương tiện tàu cá rời khỏi khu vực cấm khai thác theo quy định. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng siết chặt công tác quản lý tàu cá tại bến và trên địa bàn quản lý.

Công an tỉnh tập trung xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; khoanh vùng, nhận diện các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, bảo kê, kích động, trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thông tin, thời gian gần đây, vùng biển xã Kiên Lương xuất hiện hàng loạt phương tiện khai thác thủy sản trái phép gần bờ. Sáng 19-1, ghi nhận từ 80-90 tàu và đến sáng 22-1, con số này đã vượt ngưỡng 150 phương tiện, tập trung co cụm tại vùng biển từ hòn Phụ Tử đến hòn Rễ Lớn (thuộc ấp Bãi Giếng, xã Kiên Lương).

Qua kiểm tra bước đầu, đa số các tàu này có chiều dài từ 12-18m, phần lớn là loại “tàu 3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác) hoặc sử dụng số danh định giả. Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở số lượng phương tiện mà còn ở thái độ hung hăng, thách thức pháp luật của các chủ tàu và thuyền viên.

Lực lượng biên phòng xác định đây không phải là những hành động bộc phát, mà có dấu hiệu cho thấy các đối tượng hoạt động có tổ chức. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đứng sau thông qua bộ đàm, điện thoại di động... Cơ quan chức năng nghi vấn có sự can thiệp, “bảo kê” của các băng nhóm đến từ các tỉnh lân cận như Cà Mau, Đồng Tháp.

Hiện lực lượng chức năng liên tục sử dụng loa để tuyên truyền, vận động các chủ tàu giải tán đám đông và rời khỏi vùng biển cấm.

NAM KHÔI