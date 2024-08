An ninh thắt chặt phiên xét xử "Quân Idol"

Từ 7 giờ 30 phút sáng 28-8, các bị cáo lần lượt được dẫn giải đến phiên tòa; an ninh được thắt chặt với sự có mặt của hàng chục công an.

Nguyễn Quốc Quân tại phiên tòa sáng nay 28-8

Sáng 28-8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Quốc Quân (còn gọi là Quân Idol, 33 tuổi), trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cùng 8 đồng bọn gồm: Hoàng Thái Mạnh (32 tuổi), Nguyễn Phi Cường (32 tuổi), Đinh Văn Thái (34 tuổi), Trần Hoài Thanh (32 tuổi) cùng trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa; Lê Văn Sơn (34 tuổi), Phạm Công Định, (34 tuổi), Trần Lê Duy Thịnh (27 tuổi), cùng trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và Lê Thị Lệ (33 tuổi), trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Quốc Quân và đồng bọn

Nguyễn Quốc Quân cùng đồng bọn bị truy tố 7 tội danh, gồm: Vận chuyển trái phép chất ma túy; Bắt giữ người trái pháp luật; Cưỡng đoạt tài sản, Đe dọa giết người; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, do thẩm phán Phan Hồng Phước làm chủ tọa. An ninh tại phiên tòa được thắt chặt với sự có mặt của hàng chục công an.

Nguyễn Quốc Quân cùng đồng bọn tại phiên tòa

Theo hồ sơ, Nguyễn Quốc Quân từng 4 lần bị kết án về tội "Trộm cắp tài sản" vào các năm 2009, 2010, 2013 và 2015.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Quân được xem là giữ vai trò chủ mưu trong vụ án vận chuyển 10kg ma túy, bị Công an huyện Cam Lộ phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị bắt vào tháng 2-2023.

Quân cũng là chủ mưu, cầm đầu đe dọa giết người xảy ra tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Bên cạnh đó, Quân còn chỉ đạo, điều hành đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự...

Trước khi bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ vào 25-8-2023 cùng nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau, Quân Idol nổi lên như một "ông trùm" miền Tây Quảng Trị với việc cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu "xã hội đen"… Quân có nhiều "đàn em" số má, có tiền án, tiền sự.

Các hoạt động của Quân Idol cùng đồng phạm đã gây bức xúc, bất an trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, khi Công an tỉnh Quảng Trị phá án thành công, bắt Quân Idol cùng đồng phạm đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân.

VĂN THẮNG