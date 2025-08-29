Xã hội

Cảnh báo mưa lớn diện rộng trên cả nước từ ngày 29 đến 31-8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 29 đến 31-8, một đợt mưa lớn diện rộng sẽ ảnh hưởng đến cả ba miền Bắc - Trung - Nam, trong đó Trung bộ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Sáng 29-8, cơ quan khí tượng ghi nhận nhiều nơi ở Tây Nguyên và Nam bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa lớn như: trạm Mô Rai (Quảng Ngãi) 92,8mm, Hồ Đá Đen (TPHCM) 59,6mm, Yang Nam (Gia Lai) 51mm.

Dự báo từ chiều tối và đêm nay đến hết ngày 30-8, mưa tiếp tục mở rộng và gia tăng cường độ. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, dọc theo dải đất từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, lượng phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, dự báo có mưa to đến rất to, lượng phổ biến 120-250mm, có nơi có thể vượt 450mm. Các khu vực khác như Bắc bộ, từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, lượng phổ biến 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Ngày 31-8, mưa lớn vẫn duy trì ở Bắc bộ và Trung Trung bộ, với lượng mưa tích lũy 3 ngày phổ biến: Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng: 100-200mm, có nơi trên 400mm; Từ Thanh Hóa đến Huế: 150-350mm, một số nơi có thể vượt 600mm

Cảnh báo rủi ro cao: Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là đợt mưa lớn nguy hiểm trên diện rộng, tiềm ẩn rủi ro tổng hợp cao.

Khu vực Bắc Trung bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, có nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, sườn dốc.

Đồng bằng Bắc bộ, các đô thị lớn như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, và các khu công nghiệp đối mặt nguy cơ ngập úng nghiêm trọng nếu mưa lớn kéo dài.

Giao thông đường bộ và đường sắt khu vực miền Trung có nguy cơ tắc nghẽn do ngập úng, sạt lở.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia khuyến cáo người dân, chính quyền địa phương theo dõi sát bản tin thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn người và tài sản.

PHÚC HẬU

